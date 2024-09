Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een gynaecoloog

Foto met dank aan dr. Joachim Pömer

Naar de gynaecoloog gaan en een vreemde je vagina laten zien is zowel verschrikkelijk intiem als geruststellend anoniem. Je ligt daar, terwijl iemand eens grondig naar je liefdestunnel tuurt, en hoewel je weet dat hij of zij er letterlijk duizenden heeft gezien, kun je niet anders dan je afvragen: wat vindt deze persoon van mijn vagina? Hoe voelt het voor hen om zo dicht bij mijn schaamlippen te zitten? Wat bezielt iemand om voor dit beroep te kiezen?

Dr. Joachim Pömer (34 jaar) heeft zijn eigen kliniek in Linz in Oostenrijk. Toen ik hem vroeg waarom hij in godsnaam gynaecoloog is geworden, vertelde hij me over een reis naar Namibië toen hij 28 was, waar hij getuige was van een paar bevallingen. Daar realiseerde hij zich dat hij deel wilde zijn van het moment dat een nieuw leven begint. Hoewel hij voorbereid was op die ene vraag, was hij dat niet op de andere tien die ik voor hem had.

VICE: Wat is het smerigste aspect van je werk?

Dr. Joachim Pömer: Het woord “smerig” zou niet moeten bestaan voor artsen. Het laatste wat een vrouw nodig heeft, is een gynaecoloog die ergens van walgt. Vrouwen komen vaak bij ons voor heftige menstruatiepijn, ongesteldheid die niet ophoudt, of gewoon voor een routinecontrole. Ik moet zo nu en dan verloren tampons uit vagina’s halen. Er is niks oncomfortabels of smerigs aan, het is mijn werk.

Is het waar dat de voeten van je patiënten vaak viezer ruiker dan hun intieme zones?

Het is hetzelfde als naar de tandarts gaan en van tevoren je tanden poetsen – vrouwen douchen over het algemeen voor ze langskomen en dat is prima. Een gezonde vrouw heeft geen stinkende vagina. Hygiëneproducten veroorzaken vaak juist het tegenovergestelde. We zien vaginale schimmels voornamelijk bij vrouwen die voor een langere periode vaginareinigende producten hebben gebruikt. Water is genoeg om het schoon te houden – ik raad gezonde vrouwen altijd aan om het gewoon te laten zoals het is. Als een vrouw vies ruikt is dat meestal omdat ze een infectie heeft. Het is mijn werk om ervoor te zorgen dat ze daar vanaf komt.

Hoeveel vrouwen scheren zich voordat ze bij jou komen?

Ik heb hier een onderzoekspaper liggen dat zegt dat zestig procent van de vrouwen hun intieme zone regelmatig scheren. Ik denk niet dat een vrouw die zich normaal gesproken niet scheert dat speciaal voor haar gynaecoloog zal doen. Sommige vrouwen komen hier voor noodgevallen, wat nooit de juiste tijd is om te scheren. Het is echt niet belangrijk.

Zit schaamhaar niet in de weg met jouw werk?

Nee, het verwijderen van je schaamhaar is slechts een kwestie van smaak. Een vrouw kan zelf bepalen of ze het wil doen of het met haar partner bespreken, maar ze hoeft zich geen zorgen te maken wat haar gynaecoloog ervan vindt. Het kan alleen belangrijk zijn om schaamhaar te verwijderen als we moeten opereren, maar als ze het niet zelf geschoren heeft doen wij het voor haar.

Wat is het raarste ding dat je dankzij je beroep hebt geleerd over seks?

Ik heb geleerd dat er eigenlijk niks raars is als het gaat om vrijwillige seks. Maak je geen zorgen over wat andere mensen misschien denken en doe wat je wil doen – zolang het vrijwillig is natuurlijk, en er niks illegaals gebeurt.

Ben je ooit geil geworden van vrouwen die zich voor jou uitkleedden tijdens je werk?

Nee. Patiënten komen in vertrouwen bij me langs. Het is misschien moeilijk te geloven, maar je moet in staat zijn je eigen seksualiteit uit te schakelen. Ik kan dat als ik aan het werk ben.

Hoe is het als je een patiënt tegenkomt in de supermarkt?

Ik zeg “hallo”. Als de situatie het toestaat, praten we misschien even en als mijn vrouw en zoon bij me zijn, stel ik ze aan haar voor. Ik praat nooit over mijn werk met mijn vrouw, want als dokter heb ik me te houden aan geheimhoudingsplicht over de problemen van mijn patiënten. Maar als ik een patiënt tegenkom die begint over een probleem dat ze heeft, kan ze op dat moment een afspraak met me inplannen. Maar ik zou er nooit op straat of in het openbaar in detail over iemands gezondheid praten.

Heb je ooit seks gehad met een vrouw en gedacht “ze moet hier echt naar laten kijken?”

Tijdens het werk bestaat mijn seksualiteit niet, en in het privéleven bestaat mijn werk niet. Ik ben getrouwd en ik hou van mijn vrouw. Als me iets vreemds opvalt tijdens seks of tijdens haar zwangerschap zou ik het haar vertellen – dat is wat je doet in een relatie. Dat heeft niks te maken met mijn baan.

Wat vindt je vrouw van je baan?

In het begin vond ze het niet zo leuk. Een hoop dokters die we kennen zijn gescheiden omdat ze niet genoeg tijd doorbrengen met hun familie. In eerste instantie was ze er een beetje onzeker over, omdat ze niet wist hoe het voor mij was om iedere dag halfnaakte vrouwen te zien. Ze vindt het nu echter prima. Ze zegt zelfs tegen haar vriendinnen dat ze naar mij moeten komen als er wat nagekeken moet worden. Ik denk dat dat het grootste bewijs van vertrouwen is dat een vrouw je kan geven.

Kun je de G-spot makkelijker vinden dan andere mannen?

Er is nog steeds een discussie of die überhaupt wel bestaat. Maar dokters beweren dat ze ‘m hebben gevonden aan de voorzijde van de vagina, een paar centimeter boven de urinebuis – waar een hele hoop zenuwcellen zitten. Er zitten daar ook klieren die gestimuleerd kunnen worden. Dus ja, wij gynaecologen denken dat we ‘m wel kunnen vinden.

Bedankt!