Tepelinjecties zijn tegenwoordig blijkbaar een ding

Als je moet afgaan op wat Instagram ons te bieden heeft, gaat het met de cosmetische industrie beter dan ooit. En blijkbaar is er een nieuwe trend in de wereld van fillers en lifts: de tepelinjectie.



Volgens dr. Sergio Alvarez, een plastisch chirirurg die werkt voor MIA Aesthetics in Miami, komen de afgelopen maanden steeds meer mensen naar hem toe die parmantigere tepels willen.

“We verdoven de tepelhof, en injecteren een filler,” aldus Alvarez, “eigenlijk precies zoals wat we gebruiken voor in het gezicht.”

Alvarez (36) zegt dat de nieuwe voorliefde voor pronte tepels herleid kan worden naar een bron die niemand verbaast: een lid van de Kardashian-dynastie, Kendall Jenner, die vaak geen bh draagt, waardoor haar tepels door haar kleren heen te zien zijn.

“Geen enkele tepel is hetzelfde,” zegt Alvarez tegen VICE. “Sommige mensen hebben bescheiden, kleine tepels, en anderen hebben brede, grote tepels.”

Alvares zegt dat hij al honderden tepelinjecties heeft uitgevoerd, en dat de gemiddelde leeftijd van de patiënten die de behandeling ondergaan rond de 25 ligt. De kosten liggen in zijn kliniek tussen de 650 en 800 euro, afhankelijk van wat de patiënt precies wil.

“Al deze ingrepen zijn tijdelijk, wat tegelijk goed en slecht is. Wat er vandaag goed uitziet kan er over vijf jaar heel anders uitzien,” zegt Alvarez.

De effecten van de tepelinjectie houden vier tot zes maanden aan, en volgens Alvarez is het effect direct zichtbaar en is er geen herstelperiode.

Hoewel het risico op complicaties bij de ingreep klein is, zegt Alvarez dat zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven niet in aanmerking komen.

De vraag is wat de volgende stap is in onze door schoonheidsidealen beheerste wereld. Volgens Alvarez is het goed mogelijk dat we in de toekomst een trend gaan zien waarin vrouwen kleinere borsten willen. Voorlopig bestaat er volgens de plastisch chirurg echter geen twijfel over welke behandeling in zijn kliniek het populairst is: de Brazilian butt lift.