Ter nagedachtenis van Michiyo Yasuda, de vrouw achter de levendige kleuren van Studio Ghibli

Michiyo Yasuda, de animator en kleurontwerper uit Tokio die meewerkte aan ongeveer elk bekend project van Studio Ghibli, is op 77-jarige leeftijd overleden. Je kent haar misschien niet bij naam, maar Yasuda was een ster in de animatiewereld. Het doorgewinterde hoofd kleurontwerp van Studio Ghibli werkte er sinds het begin van de jaren tachtig.

Yasuda begon haar carrière in de animatiestudio Toei Doga, toen ze nog een tiener was. Daar leerde ze Ishao Takahata en Hayao Miyazaki kennen, met wie ze de volgende veertig jaar zou blijven samenwerken. Met de komst van nieuwe technologie, leerde ze snel bij over het werken met digitale kleuren en maakte zo enkele van de levendigste scènes uit de filmgeschiedenis.

Still uit “My Neighbour Totoro” Totoro”

Het is niet overdreven om te stellen dat de films van Studio Ghibli er zonder Yasuda compleet anders zouden hebben uitgezien. Ze was verantwoordelijk voor de schitterende en vaak delicate kleurenpaletten in een aantal van Studio Ghibli’s meest geprezen animatiefilms, waaronder Spirited Away, Princess Mononoke, My Neighbour Totoro, Howl’s Moving Castle, Kiki’s Delivery Service en Ponyo. De uiterst productieve kleurontwerper – die tot het einde bleef doorwerken – was ook verantwoordelijk voor enkele korte films, animatieseries en muziekvideo’s.

Still uit “Kiki’s Delivery Service”

Yasuda’s leven is verder het onderwerp van een populair boek in Japan: The Colour Artisan of Animation van Yasuko Shibagushi. Ze gaf ook uitgebreid inzicht in haar creatieve proces in een interview met de LA Times in 2009, waarin ze uitlegt hoe kleuren net als dialogen onmisbaar zijn voor een film. “Kleur geeft betekenis,” zegt ze, “het maakt een film verstaanbaar.”