Terreur in Christchurch: een van de ‘donkerste dagen’ in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland

Christchurch telt haar doden na meerdere gecoördineerde schietpartijen die vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) plaatsvonden. De politie van Nieuw-Zeeland heeft vier verdachten opgepakt, waaronder één Australiër.

Volgens de Nieuw-Zeelandse overheid zijn er veertig doden en twintig gewonden gevallen bij twee aanslagen. Er werd geschoten bij de Masjid Al Noor-moskee in de wijk Riccarton, en bij de Masjid-moskee in Linwood.

Len Peneha was ooggetuige van de schietpartij bij de Mashid Al Noor-moskee. Hij vertelde aan persbureau AP dat hij een in zwart geklede man de moskee binnen zag lopen, en vervolgens tientallen geweerschoten hoorde en zag hoe mensen in paniek vluchtten. Hij vertelde ook dat de schutter vertrok voordat de politie arriveerde. Peneha ging daarna de moskee in en zag “overal dode mensen. Er lagen er drie in gang, bij de deur naar de moskee en in de moskee zelf.”

Ongeveer drie kilometer verderop werd een bom aangetroffen in een beige Subaru die op Strickland Street crashte, schrijft The Guardian.

Een tweede schutter viel de Mashid-moskee in de wijk Linwood aan.



Volgens Andrew Gillespie, professor internationaal recht aan de Waikato-universiteit, duidt het feit dat er meerdere schutters waren op de mogelijkheid van een actie door een terreurcel.

“Als het inderdaad een cel is, moeten we ons afvragen waarom die niet eerder ontdekt is, want dat is precies waarom we veiligheidsdiensten hebben en het zou kunnen dat die diensten op de verkeerde plekken gezocht hebben.”

“De terreurdreiging in Nieuw-Zeeland was laag, wat betekent dat we vergeleken met andere landen een van de veiligste landen ter wereld zijn, dus het is niet waarschijnlijk dat de autoriteiten dit zagen aankomen.”

Het cricketteam van Bangladesh woonde een gebedsdienst bij in de Masjid Al Noor-moskee toen de schietpartij plaatsvond. Ze ontsnapten ongedeerd. De Bengaalse cricketspeler Tamin Iqbal Khan tweette dat “het hele team gered was van de schutters.” Het Bengaalse team zou vanaf morgen hun derde test-match spelen tegen de Black Caps, het team van Nieuw-Zeeland. De testwedstrijd is inmiddels afgelast.

Minister-president Jacinda Ardern zei in een emotionele toespraak dat er voor de terroristen “geen plek is in Nieuw-Zeeland,” en onderstreepte dat “ze niet een van ons zijn.” Ze bevestigde ook dat er meerdere daders waren. “Dit is een van Nieuw-Zeelands donkerste dagen,” herhaalde ze.

Ze noemde de aanval “ongehoorde geweldpleging die absoluut geen plek heeft in Nieuw-Zeeland.” Ze liet weten dat moskeeën “een veilige plek zouden moeten zijn” en dat de mensen die er bidden “Nieuw-Zeeland hun thuis noemen, ze zouden hier veilig moeten zijn.”

Politiecommissaris Mike Bush zei dat er “op dit moment meerdere doden zijn gevallen.” Het precieze aantal is nog niet duidelijk, maar hij liet wel weten dat het om een “significant” aantal ging.

Hij zei bovendien dat er momenteel vier verdachten worden vastgehouden, waarvan drie mannen en een vrouw. De eerste verdachte die werd aangehouden had explosieven aan zijn lichaam hangen, maar is nu ontwapend.

De politie heeft nog geen andere verdachten op het oog. Maar Bush zei dat “we er niet van kunnen uitgaan dat er niet meer zijn.”

Er waren berichten over auto’s met bommen erin, waarvan Bush zegt dat die inmiddels zijn gestopt.

Een van de schutters heeft zijn aanval op een van de moskeeën gelivestreamd op social media. Bush zei dat de politie ermee bezig is om deze beelden offline te halen, omdat deze video niet thuishoort “in het publieke domein.”

Bush zei dat de politie niet veronderstelde dat het blijft bij alleen Christchurch. Ze waarschuwen Nieuw-Zeelanders dat het gevaar nog niet is geweken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE NZ.