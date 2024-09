Vreselijke nachtmerries van over de hele wereld

Twee jaar lang heb ik de wereld afgereisd, om dromen te verzamelen voor mijn fotoproject World Dream Atlas. Hieronder vind je een selectie van de meest intense nachtmerries waar mensen me het afgelopen jaar over vertelden. Het waren er een hele hoop.

Recentelijk verbleef ik in Iraaks-Koerdistan, om vanuit de frontlinie verslag te doen van de oorlog tegen IS. Het is niet heel verwonderlijk dat de Koerden daar hele levendige nachtmerries hadden. Ik heb heel veel mensen daar gesproken, maar ik denk dat ik uiteindelijk niet één vrolijke droom te horen heb gekregen. In Irak, en ook in andere moslimlanden, geloven mensen dat fijne dromen berichten van Allah zijn, en nachtmerries het werk van de duivel. Als gevolg van dat idee, dat z’n oorsprong in de Koran kent, zijn veel moslims altijd erg bezig met hun dromen, en proberen ze vaak, met hulp van anderen of religieuze leiders, interpretaties van hun nachtelijke visioenen te vinden.

Videos by VICE

Ergens op het platteland van Marokko vertelde een man over terugkerende nachtmerries over de duivel, die telkens via de voordeur zijn huis probeerde binnen te komen. Hij vroeg om advies, en ik raadde hem aan om de duivel bij de deur op te wachten en hem weg te sturen. Dat was een techniek die ik had geleerd van een PTSS-specialist in Californië. De volgende ochtend vertelde de man me met een somber hoofd dat hij precies had gedaan wat ik had gezegd, maar dat de duivel simpelweg een andere tactiek had gekozen. Hij probeerde nu via een raam aan de achterkant binnen te komen. Dit is precies hoe het met onze diepste angsten werkt. We kunnen proberen ze weg te houden, maar ze zullen altijd weer een manier vinden om ons hoofd binnen te sluipen.

Volg Rocs project hier.

“Ik zag een vader en zijn twee zoons. De jongste zoon kroop over de grond, terwijl zijn vader op hem inschopte, alsof het een stuk vuilnis was. Daarna beval de vader de oudere zoon om spijkers in de rug van zijn broer te slaan. Ik stond erbij te kijken en maakte een afkeurend geluid. De vader draaide zich om en zei: “Als het je niet bevalt mag je ook ruilen hoor.”

– Erbil, Irak

“Als kind werd ik regelmatig getreiterd. Ik herinner me dat als iemand echt heel erg gemeen tegen me was, ik een intens gevoel van haat door m’n lichaam voelde stromen. Als ik dan helemaal van streek was, droomde ik die nacht vaak dat ik levend verbrandde in mijn eigen huis. Dan stond ik daar, omringd door vuur, terwijl ik geen kant op kon en door het raam naar buiten keek, terwijl de vlammen op me afkwamen.”

– New York, VS

“Soms zie ik de gezichten van de mannen die ik heb vermoord. Een mens doodmaken is iets heel anders dan een insect vermoorden.”

– Horlivka, Oekraïne/Volksrepubliek Donetsk



“Ik droomde dat ik een afgehakt hoofd aan het wassen was. Ik was er eigenlijk heel rustig onder. Ik kon het gezicht zelf niet zien – ik zag alleen een stuk van de ruggengraat en wat bloederige stukken vlees, die nog aan het hoofd hingen. Aan het hoofd zat ook heel mooi blond haar, waar ik heel jaloers op was. Ik wilde het haar op mijn eigen hoofd dragen, maar daarvoor moest ik eerst al het bloed en vlees weghalen. Toen ik jonger was wilde ik altijd heel graag ander haar. Ik knipte mijn haar en verstopte het onder mijn bed, hopend dat er ander haar voor in de plaats terug zou groeien.”

– New York, VS

“Ik zag mijn broer voor mijn ogen doodgereden worden. Soms droom ik dat ik op dezelfde manier aan mijn einde kom als hij. Misschien is het een voorgevoel voor iets ergs dat gaat komen. Elke avond zet ik een glas met water onder mijn bed, om de geesten die nare dromen komen brengen weg te houden.

– Havana, Cuba

“Ik heb een terugkerende droom waarin ik in bed lig en het dak instort, bovenop me. De eerste keer dat ik dat droomde was ik dertig. De volgende ochtend ontdekte ik dat mijn oom was overleden. Niet lang geleden had ik de droom vlak voordat mijn neef doodging, en daarna vlak voordat mijn buurman stierf.”

– Ben Haddou, Marokko

“Ik zie regelmatig mijn eigen dode lichaam. Ik kijk naar het lijk dat ik zelf ben, dat eerst opzwelt en daarna wegrot, terwijl vogels zich tegoed doen aan mijn vlees. Daarna komen de insecten. Als ze allemaal klaar zijn, zijn er alleen nog schone, witte botten over. Ik pak die botten vervolgens op en laat ze zien aan mijn familie, mijn vrienden en iedereen die me liefheeft. Maar ze zijn nooit geïnteresseerd; mijn lichaam is alleen voor mijzelf belangrijk.”

– New York, VS

“In een droom die ik heb raak ik zwanger zonder dat er seks aan te pas komt, waarna er een klein baby’tje uit me kruipt. Het is zo groot als een edamame, semi-doorzichtig en in de vorm van een regendruppel, maar zonder gezicht. Ik weet dat het een demonenbaby is en dat het zal uitgroeien tot een extreem kwaadaardig wezen, een monster dat het einde van de wereld zal betekenen, maar toch wil ik het beschermen. Ik laat mijn hele huis vol met water lopen, tot het tot mijn keel komt, zodat mijn baby rond kan zwemmen en kan groeien.

Als ik het over ‘kwaadaardig’ heb, heb ik het over het type kwaadaardig dat je in stripboeken ziet. Ik geloof niet echt in kwaad. Ik denk vooral dat mensen vaak niet goed begrepen worden. Zelfs Hitler was uiteindelijk gewoon iemand die aanvankelijk niet begrepen werd – die gast wilde eigenlijk kunstenaar worden. Ik ben zelf een dominatrix, dus ik zeg altijd over mezelf dat ik kwaadaardig ben, maar ben ik dat echt? Mijn baan is in principe om mannen pijn te doen. Ik doe ze pijn, maar ik ben ook lief voor ze.”

– Black Rock City, VS

“Ik lag uitgestrekt en emotieloos op mijn bed, en een dreigende zwarte wolk kwam langzaam op me af. De wolk schampte langs mijn kaak toen-ie voorbij trok. De dag nadat ik deze droom had gehad kreeg ik een zwaar ongeluk, waarbij mijn armen, ribben en schedel verbrijzeld werden.”

– Ben Haddou, Marokko

“Ik droomde dat ik in een bos was en dat alles in lichterlaaie stond. Ik moest doorlopen, ondanks de immense hitte. Ik zag andere mensen het pad waarop we liepen verlaten, en in de vlammenzee verbranden. Het kostte me alle kracht van de wereld om door te gaan. Tegen het eind waren mijn haar en huid weg geschroeid, maar toen ik bij de rand van het bos was kreeg ik een nieuwe huid – een waarmee ik onzichtbaar was en me kon verstoppen voor mijn vijanden.”

– Berlijn, Duitsland

“Ik zat opgesloten in een badkamer met een mes in mijn hand. Mensen kwamen in een rij, een voor een, naar me toe en smeekten me om hun keel door te snijden als een daad van genade. Ze glimlachten. Het was zo verschrikkelijk. Ik wist dat ik deed wat ze wilden, maar ik bleef maar denken: er moet een betere manier zijn. Er moet een oplossing zijn, voordat zoveel mensen sterven door mijn toedoen. Ik werd wakker en kon het gevoel van iemand de keel doorsnijden nog de rest van de dag voelen. Ik was bang voor mezelf – voor het misselijkmakende gevoel dat ik op de een of andere manier wilde dat dit werkelijkheid werd.”

– Edmonton, Canada

“Je hoort heel vaak dat soort verhalen – zoals toen terroristen het huis van de familie Fogel in Itamar binnendrongen en iedereen vermoordden behalve een meisje. Ze doodden zelfs een baby. In mijn dromen kwamen terroristen naar mijn huis en vermoordden ze mijn hele familie. Er was een begrafenis, en ik was de enige die nog over was. Ik werd wakker met tranen op mijn wangen.”

– Neve Daniel, Westelijke Jordaanoever

“Er was een groep van drie gezichten – een man en twee vrouwen. Ik probeerde ze te ontwijken, maar toen ze eenmaal oogcontact hadden gemaakt kon ik ze niet meer afschudden. Ik voelde dat ze mijn hersenen probeerden te opereren. Ze wilden me onschadelijk maken. Ik voelde een trilling in mijn schedel – alsof een piepkleine helikopter aan het opstijgen was. Ik smeekte de helikopter om te blijven. Ik was bang dat het één van mijn zielen was – en als het eenmaal weg was, zou ik het nooit meer terugkrijgen.”

– Ljubljana, Slovenië

“Ik was ooit een muzikant in Amerika: New York, Chicago, San Francisco. Een paar jaar geleden werd ik gedeporteerd, en nu woon ik in dit park. Dit bankje is mijn woonkamer. Achter het standbeeld is mijn slaapkamer. Ik slaap daar goed, tenzij de kinderen stenen naar me gooien. Ik droom vooral over vroeger, over mijn familie. Mijn vader – rust in vrede – was mijn beste vriend. Ik was achttien toen hij doodging. Hij probeerde Cuba te ontvluchten op een vlot in 1968, en hij verdronk in zee. Ik droomde een keer dat ik bij hem was toen het vlot begon te zinken. Hij probeerde me te redden. We stierven samen.”

– Havana, Cuba

“Toen ik ongeveer vier jaar oud was, droomde ik dat een heks bij ons had ingebroken. Ze was gekomen om mijn moeder te halen. Ik kom uit een familie van Iraakse joden, dus hekserij gemengd met de Bijbel was onderdeel van onze cultuur. Mijn moeder deed veel aan folkloristische magie toen ik nog klein was. Ik weet nog dat er eeuwenoude Hebreeuwse zegeningen op dunne papiertjes werden geschreven en we die in een kop thee moesten doen en het goedje moesten opdrinken. Mijn moeder was een heks, maar ze was wel een goede heks. Ze deed het om ons te beschermen.”

– Tiberius, Israël

“Ik had een terugkerende droom over een tijger. Hij kwam m’n huis binnen. De eerste keer dat het gebeurde, greep ik z’n kop en brak ik z’n nek omdat ik bang was. Ik dacht dat-ie me wilde vermoorden. Ik had diezelfde droom jarenlang, en elke keer doodde ik de tijger. Maar op een nacht zag ik de tijger weer, en had ik geen zin meer om hem te doden. Ik zei: ‘Oké, ik ga het laten gebeuren. Hij mag me opeten.’ De tijger stond op z’n achterpoten. Hij haalde naar me uit met zijn klauwen, en haalde mijn borstkas en mijn hart open. Op dat moment werd zijn kracht de mijne – een kracht die ik alleen had gekregen omdat ik ‘m mij liet doden. De kracht van de tijger is overgave. Angst had me zwak gemaakt – maar uiteindelijk stopte ik te vechten tegen een kracht in mijzelf en liet ik die kracht mij overnemen. Ik droomde daarna nooit meer over de tijger.”

– Black Rock City, Verenigde Staten