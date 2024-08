Terroristen zijn dol op dit oude Casio-horloge

Ripley droeg een Casio F-91W in de film Alien, net als Barack Obama voordat hij president van de Verenigde Staten werd. Het schijnt dat dit horloge ook het enige merkartikel was dat Osama Bin Laden ooit in het openbaar droeg. Dertig jaar na oprichting produceert het Japanse elektronicabedrijf Casio nog altijd drie miljoen horloges per jaar, wat het zeer waarschijnlijk maakt dat jij er ook weleens een hebt gedragen.

In de jaren tachtig kregen mensen voordat ze bij Casio kwamen werken eerst tien dagen militaire training. Misschien dat dit ontwerper Ryusuke Moriai inspireerde voor de F-91W, die hij omschreef als “klein, plat en eenvoudig”: zonder het te weten had hij het perfecte oorlogshorloge gemaakt.

De Britse marketingmanager van Casio heeft gezegd dat ze de F-91W niet als “cool of trendy” op de markt wilden brengen, maar als “betrouwbaar en van goede kwaliteit”. De horloges van de F-serie, die ooit onthaald werden als “ draagbare mirakels”, worden gedragen door rebelse types over de hele wereld: dj’s bijvoorbeeld, maar ook leden van het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger in Mexico en IS-soldaten.

EEN F-91W OM DE POLS VAN DE FRANSE JIHADIST ABU MARYAM AL-FARANSI CHASSIN, IN EEN SCREENSHOT VAN EEN PROPAGANDAVIDEO VAN ISLAMITISCHE STAAT VAN NOVEMBER 2015

Het succes van de F-91W is deels te verklaren uit het feit dat-ie makkelijk verkrijgbaar en betaalbaar is (in Europa vaak tussen de 10 en 25 euro). Maar het horloge staat ook bekend als een van de favoriete accessoires van Al-Qaida: de terroristische organisatie zou ze zelfs hebben uitgedeeld in trainingskampen in Pakistan en Afghanistan.

Jihadisten dragen de F-91W (en soortgelijke horloges) vooral omdat ze bestendig zijn. Je kunt er met een auto overheen rijden, met een hamer op slaan of in kokend of juist ijskoud water laten vallen, maar het doet ze niks. Net als kalasjnikovs en pickup-trucks van Toyota – ook erg in trek bij terroristen – is de F-91W ook nog eens makkelijk verkrijgbaar en goedkoop. O ja, je kunt ‘m ook gebruiken om een bom mee te laten exploderen.

Ze zijn vooral geschikt voor geïmproviseerde explosieven omdat ze een lange doorlooptijd hebben, schreef NPR in 2011 – je kunt het alarm langer dan 24 uur van tevoren instellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het horloge niet voor niets op de lijst gezet van de onderdelen die Al-Qaida het liefst gebruikt voor geïmproviseerde explosieven. Ahmed Ressam, de man die ook wel bekend staat als de ‘Millennium Bomber’ omdat hij op oudejaarsavond 1999 een bom wilde laten afgaan op het vliegveld van Los Angeles, werd gepakt met vier bommen op zijn lichaam – allemaal voorzien van een F-91W.

Ook Ramzi Yousef van Al-Qaida, die door een Amerikaanse terrorismedeskundige omschreven werd als een “geniale” bommenmaker, zwoer bij de F-91W. Hij was zo handig met het horloge geworden dat hij er een keer in het toilet van een vliegtuig een bom mee in elkaar zette. Een ander lid van Al-Qaida, Tariq al-Harzi, zou meerdere aspirant-terroristen hebben geleerd om soortgelijke ontstekingssystemen te bouwen. Later bekleedde hij een belangrijke positie binnen Islamitische Staat.

Het probleem is dat de F-91W zo populair is dat je onmogelijk iedere drager als potentiële terrorist kunt zien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de oude SEGA-cartridges, die Al-Qaida vroeger graag gebruikte als ontstekingsmechanisme. Zoals een vermeend lid van Al-Qaida zei toen hij door de VS werd gepakt: “Jullie eigen militaire personeel draagt deze horloges ook. Zijn dat dan ook terroristen?” Buiten de terroristische wereld wordt de F-91 ook veel gedragen in nationale legers, waaronder die van Singapore, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Ryusake Moriai is inmiddels hoofd horloge-ontwerp bij Casio G-Shock. Het merk staat nu bekend om grote designs. Ze zijn nog breder en robuuster geworden. Vergeleken daarmee ziet de F91-W er nog vrij onschuldig uit.