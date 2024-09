Tess Posthumus: “In 2017 moeten bartenders een beetje minder nerdy worden”

Deze week blikten we, samen met chefs die dit jaar hun restaurant(s) stevig op de kaart hebben gezet, terug op het jaar 2016 en vooruit naar 2017. Om ook een andere kant van de horeca te belichten, sluiten we de week af met een gesprek met Tess Posthumus, die werd uitgeroepen tot de beste vrouwelijke bartender ter wereld.

MUNCHIES: Als je oud en grijs bent, hoe ga je je 2016 dan herinneren? Tess Posthumus: Als een heel mooi en bewogen jaar. Ik schreef mijn eerste boek. Dat vond ik hartstikke leuk om te doen, ook al heb ik zoveel energie dat het best een uitdaging was om stil te zitten en te schrijven. Ik was ook voor het eerst mede-eigenaar van Perfect Serve, een barshow die afgelopen mei heeft plaatsgevonden, en ik werd door Tales of the Cocktail samen met tien anderen genomineerd voor International Bartender Of The Year 2016. Dat was heel erg tof. Ook had ik voor het eerst een vast item tijdens Aan Tafel van 24Kitchen

Op welk drankje dat je in 2016 hebt gemaakt ben je het meest trots? Op een non-alcoholisch drankje dat ik voor 24Kitchen gemaakt heb. De opdracht was om telkens een cocktail te maken die gebaseerd was op de besproken onderwerpen, in dit geval non-alcoholisch, sushi en wijn. Ik heb er even mee moeten stoeien, maar ik was echt supertevreden met het eindresultaat. Ik dacht meteen aan sake maar het moest non-alcoholisch zijn, dus heb ik rijstazijn, groene druiven, citroengras en rijstwater van basmatirijst gebruikt. Een gekke combinatie, maar het drankje was uiteindelijk erg goed gelukt.

“De twee gasten schreeuwden alleen maar “Obama invented racism” en een hoop anti-gay leuzen. Ik kon het niet meer uitstaan, dus ik vertelde de Trump-aanhangers dat ik een lesbische bartender ben. Daarna heb ik hele huis een shotje gegeven, behalve hun.“

Welke cocktail heb je dit jaar het vaakst gemaakt? De Moscow Mule. Gin-Tonics worden ook nog vaak besteld, maar de Moscow Mule heeft 2016 echt veroverd.

Wat was je mooiste moment van 2016? Op persoonlijk vlak moet het mooiste nog komen. Op 31 januari gaan mijn vriendin en ik verhuizen, dus we vieren oud en nieuw lekker in ons nieuwe huis. Wat mijn carrière betreft, ben ik supertrots op het anderhalf uur durende seminar over genever, dat ik tijdens Tales of the Cocktail in New Orleans mocht geven.

Wat was je grootste irritatie in 2016? Een situatie met twee Amerikaanse bareigenaren die bij mij aan de bar kwamen zitten. Ik heb eigenlijk de regel ‘no politics, no religion en no sports’, omdat daar geheid discussies van komen, maar mijn baas kon het niet laten om tegen de twee heren een grapje te maken over Trump. Dat grapje schoot hen totaal in het verkeerde keelgat. De twee gasten waren al heel luidruchtig en het komende uur schreeuwden ze alleen maar “Obama invented racism” en een hoop anti-gay leuzen. Ik kon het niet meer uitstaan, dus ik vertelde de Trump-aanhangers dat ik een lesbische bartender ben en dit soort uitspraken in deze bar niet gewaardeerd worden. Daarna heb ik hele huis een shotje gegeven, behalve hun.

Wat wil je meer zien in de horeca volgend jaar? Ik wil meer gezelligheid in de bar zien. We kunnen echt van die nerds zijn die doorratelen over het aantal botanicals in een gin. Je kennis op orde hebben is goed, en onderling nerden mag natuurlijk. Maar eenmaal achter de bar mag het van mij wel wat gezelliger en moet de focus weer meer op het gastheerschap en het maken van lekkere drankjes komen te liggen. Ik wil ook graag zien dat consumenten meer gaan ontdekken: dat ze drankjes gaan proeven, in plaats van gewoon te gaan zuipen.

“We zijn bang om nieuwe dingen te proberen en letten enorm op ons geld. Qua eten heb ik het gevoel dat Nederlanders er een beetje overheen geraken, maar op vlak van drank nemen we toch nog te graag een fles uit de bonus mee.”

Met welke gewoonte moet het nu maar eens gedaan zijn in 2017? Ik stoor me een beetje aan een cultuurdingetje: we zijn bang om nieuwe dingen te proberen en letten enorm op ons geld. Qua eten heb ik het gevoel dat Nederlanders er een beetje overheen geraken, maar op vlak van drank nemen we toch nog te graag een fles uit de bonus mee. Ik hoop dat we ons meer gaan richten op drank die lekker is, in plaats van op wat in de aanbieding is.

Wat wordt de dranktrend van 2017, denk je? Makkelijke cocktails. Sinds de Gin-Tonic-hype gaan mensen steeds vaker thuis experimenteren met drankjes, en dat kan ik enkel toejuichen. 2017 wordt het jaar waarin mensen thuis een punch maken tijdens een feestje. En ik denk dat we in 2017 op steeds meer plekken cocktails zullen kunnen drinken. Voor de echt gekke ga je naar de cocktailbar, maar de rest ga je vrijwel overal kunnen bestellen.

Is er iets wat je volgend jaar zeker wil waarmaken? Ik vind dat het tijd wordt voor een eigen bar. Ik kan alleen verklappen dat ik hem graag in Amsterdam wil zien, maar de rest is nog geheim!

Bedankt, Tess Posthumus.