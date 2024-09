Bloemvol testosteron: behind the scenes bij de nieuwe videoclip van Tessa Dixson

Tessa Dixson (22) is geen artiest van Belgische proporties. Met haar native Engelse accent en gevoel voor stijl lijkt ze recht uit het Londense Peckham te komen, en ze laat zich door een creatief team van vrienden omringen waarmee ze de wereld aankan. We spraken Tessa samen met Nils Van de Cauter en Marie Maite, twee van die creatieve vrienden en de mensen achter Vue Studio, bij de laatste loodjes van drie dagen shooten voor ‘Genesis’, Tessa’s eerste full album. Ze vertellen ons alles over hun creatieve samenwerking, de videoclip voor nieuwe single ‘Tender Me’ en hoe je je ouders geruststelt als je naakt op een albumcover gaat.

VICE: Hey Tessa, Nils en Marie. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?

Tessa Dixson: Ik volgde Nils en Marie allebei individueel op Instagram, en had hun werk gezien voor een band waar ik ook mee samenwerkte. Ik miste op dat moment artistieke sturing om mijn achtergrond in graphic design en mijn visie als muzikant samen te brengen en ik wist dat zij dat creatieve echt tot leven zouden kunnen brengen. Toen zij ook met mij wilden samenwerken, leek het in de sterren geschreven dat zij mijn Artistic Direction zouden gaan doen.

Videos by VICE

Marie: Ondertussen werken wij al bijna twee jaar samen aan Tessa’s visuele identiteit — op alle vlakken. Dat goed doen vereist dat je elkaar beter leert kennen en veel tijd samen spendeert.

Nils: Bij muzikanten moet de visuele identiteit een versterking zijn van hun persoonlijkheid. Bij Tessa is dat eigenlijk niet zo moeilijk: zij is gewoon zichzelf. Je maakt natuurlijk wel een keuze van wat je wil laten zien en wat je voor jezelf houdt.

Tessa: Nils en Marie hebben echt de tijd genomen om mij te leren kennen, zodat ze mijn artiestiek werk ook creatief konden vertalen naar anderen. Dat waardeer ik enorm. Het ging heel diep soms. Emotional stuff, hoor. En nu zijn we hier: drie video’s en een aantal singles later, klaar voor dat eerste full album.

“Het is belangrijk om een artiest zichzelf te laten zijn en niet te veel te willen aflijnen.” – Marie Maite

Sociale media heeft de afstand tussen fans en artiesten veel kleiner gemaakt. Fans verwachten veel meer, en veel persoonlijker contact met hun idool, en artiesten kunnen hun werk veel vrijer met hen delen. Wat is de rol van art direction dan nog?

Marie: Voor elke artiest creëren we een aantal verzamelingen van uiteenlopende referenties waarop ze zich kunnen baseren. Zo bewaar je consistentie, maar laat je ook ruimte om te evolueren en te spelen. Het is belangrijk om een artiest zichzelf te laten zijn en niet te veel te willen aflijnen.





Nils: Het klassieke communicatieplan heb je nog steeds nodig, maar al de rest is aan de artiest om zelf te doen.

Marie: Curatie mag er zijn, maar je moet ook durven loslaten.

“Voor ‘Tender Me’ speelde ik met het idee van een gezonde relatie, waarin je partner je laat groeien als een bloem.” – Tessa Dixson

Jullie hebben net drie dagen shooten erop zitten, onder andere voor de videoclip van ‘Tender Me’. Wat is het verhaal achter die song?

Tessa: Voor Tender Me speelde ik met het idee van een gezonde relatie, waarin je partner je laat groeien als een bloem. Maar je moet de single zien als een deel van het geheel. Voor Genesis [de titel van het hele album, red.] was het idee van een nieuw begin heel belangrijk, geen wedergeboorte, maar iets compleet nieuws. Al mijn vorige singles zijn meer impressies van momenten uit mijn leven. Dit zie ik echt als het begin van alles wat nog gaat komen.

Nils: Met dat idee in het achterhoofd zijn we op zoek gegaan naar een basis voor de visuele identiteit. We legden al snel de link tussen Renaissance en barok schilderkunst en het idee van Genesis. Voor deze clip hebben we ons gebaseerd op ‘De vereniging van aarde en water’ van Rubens. We linken elke single met een schilderij waaruit we een bepaald element plukken, en bij dit schilderij trokken de bloemen meteen onze aandacht.

Tessa: Toen ze me vertelden over hun inspiratie heb ik meteen contact gezocht met Kenia Raphaël, een scenograaf die vaak met bloemen werkt, omdat ik ervan hou hoe zij industriële elementen mixt met de natuur.

“We houden van het collectieve creëren, over de grenzen van verschillende disciplines heen. Iedereen heeft een andere visie en dat kan heel interessant zijn.”

Marie: Het laat goed zien hoe veel van ons creatieve werk gebaseerd is op samenwerking. We houden van het collectieve creëren, over de grenzen van verschillende disciplines heen. Iedereen heeft een andere visie en dat kan heel interessant zijn.

Nils: Uiteindelijk was het een kwestie van alle elementen samen brengen en het geheel er fris uit te laten zien, zonder de link naar schilderkunst te verliezen.

Zit er ook een verhaallijn in de clip?

Marie: Niet in de traditionele zin. Er is geen begin of einde. Het visuele ondersteunt het verhaal van de song wel, maar het is geen apart verhaal.

Nils: We hebben gekozen voor schoonheid in plaats van storylines.

Voor ‘Tender Me’ dacht Tessa aan een gezonde relatie, waarin je partner je laat groeien als een bloem

Tessa: Ik probeer altijd te werken volgens het principe ‘show, don’t tell’, zodat mensen hun eigen ideeën kunnen vormen. Als je vaag blijft, kunnen mensen hun eigen verhaal invullen. Dat universele is ook wat het zo mooi maakt; dat iedereen het kan toepassen op hun/haar/zijn eigen leven.

Marie: Die openheid wilden we echt niet kwijt.

“Sommige mensen vinden onze manier van werken misschien vreemd, maar we hebben de gewoonte op set om iedereen te vragen wat zij van iets vinden.” – Nils Van de Cauter

Is er iets dat jullie voor altijd zullen associëren met de afgelopen shoot?

Nils: Wanneer we over een jaar naar het eindresultaat kijken, zullen we automatisch aan deze dagen terugdenken. Ook al gaat er een lange voorbereiding aan vooraf, hier hebben we het toch maar gemaakt. Sommige mensen vinden onze manier van werken misschien vreemd, maar we hebben de gewoonte op set om iedereen te vragen wat zij van iets vinden.

Marie: Ik zal altijd met plezier terugdenken aan al die creatieve mensen die hier zijn samengekomen om dit te maken. We hebben allemaal iets geleerd van elkaar, en dat heeft geleid tot een heel fijne sfeer.

Tessa: Alles verliep zo vlot! Het is niet altijd even gemakkelijk om mensen te vinden waarmee het zo gemakkelijk werken is. Tijdens één shot dacht ik echt dat ik ging huilen, omdat ik plots besefte: wow, iedereen is hier om mij te helpen bij dit ding dat ik gemaakt heb.

Marie: We proberen altijd een safe space te creëren, waarin iedereen vrij is om iets bij te dragen.

Tessa: Die safe space mag je trouwens letterlijk nemen. Op een bepaald moment lig ik naakt op een tafel, met alleen maar bloemen om me te bedekken. Super intiem.

Nils: Stel je voor: een gigantische camera op je naakte lijf en 10 omstaanders. Dat zou ongemakkelijk kunnen zijn, maar iedereen was heel zorgzaam en je voelde dat het goed zat.





Hoe voelde jij je tijdens die scene, Tessa?

Tessa: Ik denk dat we allemaal wel al eens een naakt lijf hebben gezien in ons leven, toch? Ik heb het geluk dat mijn ouders nooit een probleem maakten van naaktheid. Toegegeven: dat ene shot waarin ik écht volledig naakt was, was misschien wel intens, maar die mensen komen hier niet om mijn lijf te checken. Trouwens, toen ik mijn vader vertelde dat ik naakt zou zijn tijdens de shoot, wilde hij wel een referentie zien. Ik toonde hem een plaatje en hij zei: “Ach, dat is toch niet naakt!”. Toen toonde ik hem een tweede plaatje… Nadat ik hem had uitgelegd waarom ik het wilde doen, begreep hij het volledig.

Marie: Die naaktheid is ook niet ‘seksueel’. We hebben bijvoorbeeld nog een mooie scene gedraaid met twee mannen…

Tessa: Ik had een referentie bij me van twee mannen in een sensuele pose, en uiteindelijk hebben we ons daarop gebaseerd voor een shot met twee vrienden van me. Het was prachtig.

Nils: Ik heb een foto gemaakt tijdens die shoot en toen ik die achteraf bekeek, zei ik nog: “I don’t know if they are fighting or fucking, but I love it.”

Dat klinkt lekker homo-erotisch.

Tessa: I sure hope so.

‘Tender Me’ van Tessa Dixson is de eerste single van haar nieuwe album ‘Genesis’, dat uitkomt op 13 maart.

https://www.instagram.com/p/B8ZpLTvg5wD/

Volg VICE België op Facebook, Twitter en Instagram voor meer originele verhalen over alles wat ertoe doet in de wereld.