Thailand wil de legalisering van wiet misschien weer terugdraaien

Tussen alle felle neonlichten die de straten van Bangkok verlichten is een nieuw symbool verschenen: het wietblad. Nadat in het in 2018 al medicinale wiet legaliseerde, werd Thailand vorig jaar het eerste land in Azië dat wiet heeft gedecriminaliseerd. Tegenwoordig mogen mensen van boven de 20 die niet zwanger zijn of borstvoeding geven het straffeloos consumeren, hoewel blowen op openbare plekken nog steeds een flinke boete kan opleveren. Dit heeft door het hele land geleid tot een grote groei van cannabiswinkels. En nu er op vrijwel elke straathoek een coffeeshop te vinden is, maakt de groene neongloed – samen met het subtiele aroma van wiet – een vast deel uit van het kleurrijke geheel de stad.

Maar na slechts een jaar heeft de premier Srettha Thavisin gezegd dat hij het wietgebruik in Thailand weer wil aanpakken, en dat hij plannen heeft om het gebruik ervan binnen zes maanden te beperken tot medicinale redenen. Maar nu het land ruim 6000 wietwinkels telt, en vele daarvan kleine, lokale zaken zijn, zal dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de Thaise bevolking.

Chosee bij The Dispensary

Chosee is barman bij The Dispensary, een cannabiswinkel in het levendige hart van het Phron Phrong-district in Bangkok, waar acht planten in het zicht van voorbijgangers in de etalage staan te bloeien. Chosee zegt net als andere verkopers bezorgd te zijn dat de Thaise toeristische industrie een klap zal krijgen – “zo’n 90 procent” van zijn klanten zijn toeristen. “We hebben een grote stijging van het aantal klanten gezien, zeker tijdens de hoogseizoenen,” voegt hij eraan toe.

“Het heeft zeker geholpen voor het toerisme, er komen zoveel mensen langs,” zegt Ethan, die bij Shaggy’s Bud werkt, de winkel daarnaast. “We zien hier veel toeristen, zeker uit andere delen van Azië – veel mensen uit Japan of de Filippijnen. Ze zouden hier denk ik niet komen als we dat relaxte wietbeleid niet hadden. Stranden en lekker eten hebben zij zelf ook.”

Hoe het terugdraaien van het cannabisbeleid precies in z’n werk zal gaan, moet nog worden bekend gemaakt. Het zou kunnen zijn dat mensen een medisch deskundige zouden moeten raadplegen voordat ze wiet mogen kopen. In dat geval zou de impact voor toeristen niet zo groot zijn, zegt Mendel Menachem, een schrijver voor het cannabistijdschrift High Thailand. “Ik denk niet dat het kopen van wiet voor toeristen moeilijker zal worden,” zegt hij optimistisch. “De Thaise autoriteiten willen het toerisme niet de rug toe keren.”

Kitty bij Chopaka Shop

Tot er meer duidelijkheid komt zijn veel verkopers echter onzeker over hoe het terugdraaien van de wetgeving hun bestaan zal beïnvloeden. “Hoe gaan ze dat doen?” zegt Kitty Chopaka, een cannabisactivist en eigenaar van de cannabiswinkel Chopaka Shop in Asok, Bangkok, als antwoord op de vraag of ze denkt dat de regels zullen worden teruggedraaid. “Ik heb een vergunning. Ik heb mijn vergoedingen betaald. We verkopen in deze winkel geen wiet die per se bestemd is voor recreatie – we verkopen gewoon wiet. Ik heb alle regels precies opgevolgd. Ik zie niet echt hoe ze alles nu ineens terug willen draaien.”

Anderen zijn bang dat een strakker beleid vooral voordelig zou zijn voor buitenlandse investeerders – en nadelig voor lokale telers die zonder al te veel bureaucratie een winkel hebben kunnen openen. “Ik zie dat er vanuit de hele wereld geweldige telers hiernaartoe komen om een zaak te openen, maar wat zijn daar de gevolgen van?” zegt Note Nadon van TEERA, een bedrijf dat zich focust op technologieën en operaties in de leveringsketen van cannabis in Zuidoost-Azië. Kitty zegt dat het bijna voelt alsof ze “opnieuw gekoloniseerd worden”. Ze zegt: “Mensen die geen traditionele telers zijn betreden onze ruimte, en proberen te bepalen hoe wij onze cannabis telen, zonder acht te slaan op onze kennis en de consumenten uit onze eigen omgeving.”

Dat wil niet zeggen dat er niets te verbeteren valt, zeker wat betreft oververzadiging en kwaliteitscontrole. “Als je naar winkels in Canada of Amsterdam gaat, is alle wiet daar getest. Maar in Thailand is dat op het moment helemaal niet verplicht,” zegt Nadon. “De industrie is zo vrij dat iemand z’n eigen wiet kan telen op de begane grond en die vervolgens kan verkopen op de eerste verdieping – waar is de zorgplicht jegens de klant?” Maar bepalen wat veilig en onveilig is, of gecertificeerd en ongecertificeerd, is een heel ander verhaal. Hij verwacht dat de huidige minister van Gezondheid een “meer pragmatische aanpak” zal hebben met betrekking tot de regulering, maar zegt dat het “geen benijdenswaardige taak is.”

Op het moment bevindt de staat van wiet in Thailand zich een beetje op een kruispunt. “Corruptie en nepotisme zijn hier nog steeds grote problemen,” zegt Kitty. “Er is nog steeds een gebrek aan kennis over de cannabisindustrie in het algemeen – niet alleen in Thailand. Het komt altijd terug bij de mensen. Als je de mensen vergeet, en hen ziet als cijfers, dan krijg je een legalisatieproces zoals in de Verenigde Staten, wat… nogal dwaas is.”

Voorlopig zijn verkopers vooral blij dat de decriminalisering de controle over de markt aan de lokale Thaise bevolking heeft gegeven. De toerismesector is misschien nieuw, maar cannabis heeft hier altijd bestaan. “We gaan van een business die door bendes en criminelen werd geregeld, naar een business die belasting kan betalen en bij kan dragen aan de maatschappij,” concludeert Kitty.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

