Obama, bedankt

Op 4 november 2008 koos Amerika zijn eerste zwarte president. Obama heeft nu bijna acht jaar in het Witte Huis gewoond en na vandaag weten we wie de nieuwe bewoner zal zijn. Omdat deze presidentsverkiezing misschien wel de meest teleurstellende ooit is, kunnen we bijna niet anders dan al met een beetje weemoed terugkijken naar de twee ambtstermijnen van Obama. En hoe kunnen we dat beter doen dan met een aantal gifjes? De machtigste man op aarde was en is namelijk een veelgebruikt onderwerp voor talloze GIF-kunstenaars, niet in het minst vanwege zijn soms extraverte en licht hilarische uitspattingen. Uit duizenden gifjes hebben we voor jullie enkele van de meest memorabele Obama-kunstwerkjes uitgekozen.

Natuurlijk is het einde van Michelle Obama’s aanwezigheid in het Witte Huis ook nabij (of toch niet?). Hier een ware slam dunk van een GIF van de First Lady:

Videos by VICE

Fox ADHD

Bekijk meer gifjes van Obama op GIPHY.