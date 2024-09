De waarheid achter de foto van die sneue Fyre Festival-sandwich

Fyre Festival hoopte het festival van de eeuw te worden, maar uiteindelijk eindigde het in een soort bizarre variant van de film Cast Away. Maar in plaats van Tom Hanks, waren het rijkeluiskinderen en Instagram-bekendheden die vast kwamen te zitten op een eiland – en daarvoor moesten ze maar liefst tussen de € 410,- en € 11.000,- neergelegen.

Organisatoren beloofden een extravagant weekend op een luxueus eiland, waar ze met hun neus bovenop Major Lazer, Lil Yachty, Migos en Blink-182 zouden staan en omringd door supermodellen zouden geniet van overheerlijke maaltijden. Ook zou Fyre de bezoekers “unieke en authentieke tropische cuisine” bieden, met “lokale visgerechten, Bahamaanse sushi en zelfs geroosterd varken.”

Op vrijdagochtend werd echter al snel duidelijk dat de bezoekers niet op een luxe festival terecht waren gekomen, maar dat co-organisator Ja Rule ze regelrecht naar een tropische versie van het vagevuur had gestuurd. Niet veel later werd het internet overspoeld met foto’s van verschrikkelijk treurig eten, gezamenlijk met verhalen over het helse transport, weer en leefomstandigheden. Ook ontstonden er geruchten over tenten die werden leeggeroofd of in de fik gestoken.

De foto van een karig broodje kaas met een slap blaadje sla werd iconisch voor mislukte festival en ging de hele wereld over. De foto vat #Fyrefail perfect samen; net als het festival was dit broodje sneu, kaal, en maakte het totaal niet zijn beloftes waar.

Op social media werd het broodje afgemaakt: die slappe sneetjes brood, de zweterige kaas en het verdwaalde blaadje sla gevangen in een piepschuimen bakje – een culinaire nachtmerrie. Zeker gezien de buitenproportioneel hoge toegangsprijzen en de hemelse gerechten die aan de bezoekers waren beloofd.

Starr Events, het cateringbedrijf van de beroemde chef Stephen Starr, distantieerde zich al snel van zowel het festival als de beruchte sandwich.

Nu, een paar dagen later, is de rust nog lang niet wedergekeerd. Ja Rule wordt belaagd met verdenkingen van oplichting en heeft zelfs een rechtszaak van € 90 miljoen aan zijn broek hangen. En alsof de chaos nog niet compleet was, blijkt nu juist het broodje zelf een scam te zijn geweest.

Volgens TMZ – die Fyre omdoopte tot ‘de meeste epische fail in concertgeschiedenis‘ – werd de sandwich namelijk wel op Fyre geserveerd, maar alleen aan de festivalmedewerkers. Bezoekers kregen daarentegen “awesome maaltijden,” claimt TMZ, “zoals kip, pasta, burgers met patat, salade … niet alleen een vreemde kaassandwich. En het ontbijt bestond uit donuts, wafels en koffie.”

Of je dat voedsel nu daadwerkelijk awesome kunt noemen (en of het de hoge prijzen waard was) is nog weer een tweede, maar de bezoekers kregen in ieder geval geen treurig broodje. Maar waarschijnlijk hadden de onschuldige festivalmedewerkers het zelfs nog zwaarder – gezien zij die woedende menigte in toom moesten houden – en verdienden ook zij het niet zo’n hoopje verdriet voorgeschoteld te krijgen.