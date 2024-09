Na een hoop teasen en hinten laat The Black Madonna eindelijk haar disco-single He Is The Voice I Hear los op de wereld. Het tien minuten durende liedje zit vol met live instrumentatie en is de eerste productie die we van de artiest horen sinds 2013.

De track komt digitaal en op vinyl uit op het nieuwe label van de artiest, genaamd We Still Believe. Luister er hieronder naar, en lees ook nog even het interview dat we met The Black Madonna hadden over blijven geloven in clubcultuur.