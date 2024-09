Er is een geweldige chopped & screwed-versie van de Moonlight-soundtrack

Zondagnacht won Moonlight op bizarre wijze de Oscar voor beste film en de sociale media teren daar nog altijd op met hilarische memes en gifs. Omdat regisseur Barry Jenkins tijdens zijn jeugd in Miami met chopped & screwed opgroeide, vond hij het belangrijk om het ook in de film terug te laten komen. En nu heeft DJ Candlestick (van het ChopStars-collectief) voor ons luisterplezier de soundtrack van de film volledig gechopt. In het weekend deelde Jenkins de aangepaste soundtrack enthousiast op Twitter.

In een interview met Pitchfork in november praatte Jenkins over het belang van chopped & screwed voor zijn film.

“Wanneer je dingen vertraagt, komt er een gevoel naar boven, een verlangen. Op een bepaalde manier doen we hetzelfde in Moonlight. In het verhaal probeert Black zijn idee van mannelijkheid te uiten. Maar wanneer zijn leven vertraagt, zie je dat hij daar maar zit.”

Luister hieronder naar Purple Moonlight.