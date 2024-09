Eindelijk kun je de credits voor Frank Oceans ‘Blonde’ bekijken

Blonde is een wonderlijk album, maar wie er allemaal aan meewerkten was tot nu toe onbekend. Je moest het zelf maar uitzoeken. Pitchfork meldt nu dat die informatie in de database van ASCAP te vinden is. In de credits zie je een hoop samenwerkingen die we al hadden verwacht: de rechterhand van Ocean, Om’Mas Keith, heeft aan een hoop tracks meegewerkt. James Blake, waar Ocean al eerder mee werkte, hielp met White Ferrari. Tyler, the Creator en Pharrell schreven en produceerden mee aan Pink + White – niet vreemd, aangezien de track nogal jazzy is. Jamie xx en Rostam Batmanglij zorgden voor het rockgevoel van Ivy.

Sommige van de samples die nu bekend zijn gemaakt, zijn onverwachts. Het gebruik van Here, There and Everywhere van The Beatles hoorde je meteen op White Ferrari, maar het vervormde stukje van Flying, van dezelfde band, hoorde je waarschijnlijk niet op Seigfried. De fluitjes van Todd Rungrens Flamingo zijn beland in Solo en een oude versie van (Love Like) Anthrax van Gang of Four is onderdeel van Futura Free. We moeten ook het stukje van Elliott Smith in Seigfried niet vergeten.

Hieronder kun je zien wat er tot nu toe bekend is van de samenwerkingen en samples op Blonde.

1. Nikes

Frank Ocean

Om’Mas Keith

Carl Palmer

Harry Palmer

Jeff Palmer

2. Ivy

Frank Ocean

Rostam Batmanglij

Om’Mas Keith

Jamie xx

3. Pink + White

​Frank Ocean

Om’Mas Keith

Tyler, the Creator

Pharrell Williams

4. Be Yourself

Frank Ocean

Om’Mas Keith

5. Solo

Frank Ocean

Mikey Alfred

Dave Allen

Hugo Burnham

Sage Elsesser

Om’Mas Keith

Jon King

88-Keys

Todd Rundgren

Rho Spearman

6. Skyline To

Frank Ocean

Om’Mas Keith

Kendrick Lamar

Tyler, the Creator

7. Self Control

(nog niet bekend)

8. Good Guy

(nog niet bekend)

9. Nights

Frank Ocean

Om’Mas Keith

Buddy Ross

Michael Uzowuru

Vegyn

10. Solo (Reprise)

(nog niet bekend)

11. Pretty Sweet

Frank Ocean

Om’Mas Keith

12. Facebook Story

(nog niet bekend)

13. Close to You

(nog niet bekend)

14. White Ferrari

Frank Ocean

James Blake

Om’Mas Keith

John Lennon

Paul McCartney

15. Seigfried

Frank Ocean

George Harrison

Om’Mas Keith

John Lennon

Paul McCartney

Elliott Smith

Ringo Starr

16. Godspeed



Frank Ocean

Kim Burrell

Om’Mas Keith

Elliott Smith

17. Futura Free



Frank Ocean

Mikey Alfred

Dave Allen

Hugo Burnham

Sage Elsesser

Andy Gill

Om’Mas Keith

Jon King