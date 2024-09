De dab is officieel doodverklaard

Het fenomeen ‘dabben’ begon in de rapscene van Atlanta en de dans groeide het afgelopen jaar uit tot een van de meest kenmerkende dingen van onze generatie. Lex Immers dabt (en deed dat het slechtst van iedereen), je collega’s buigen hun armen en ook de oma van voormalig kinderster en Twitter-bekendheid Cole Sprouse deed iets wat erop lijkt. Zelfs het suffe Daily Telegraph schreef erover. En dus, omdat we allemaal weten dat trends komen en gaan, is het moment aangebroken om de dans voorgoed in te laten slapen, te cremeren en te laten etteren in de krochten van onze geest.

In een interview (lees: een verbale aanval in de openbare ruimte) met TMZ verklaart Quavo van Migos – toch wel een van de grondleggers van de dab, onder andere door dit nummer – de dood van de dans. Er wordt hem gevraagd te reageren op een uitspraak van NFL-ster Cam Newton dat de laatste dagen van de dans zijn geteld, waarop Quavo antwoordt met “RIP to the dab.” Hij vervolgt: “Het is tijd voor een nieuwe trend, een nieuwe beweging, dus ik begrijp hem wel. Iedereen is elkaar aan het kopiëren en nu is het tijd voor wat anders.”

Dus, mits je het type bent dat in 2016 nog K-Swiss sneakers en een portemonnee met ketting draagt, is het vanaf nu officieel onaanvaardbaar om in het openbaar te dabben. Maar maak je geen zorgen, de jongens van Migos zullen binnenkort met een nieuw dansje komen.

“We gaan er nog niks over zeggen, want straks gaan jullie het jatten en is alles verpest,” zegt Quavo tegen TMZ. “Maar we komen zeker met iets nieuws.”

Bekijk het video-interview hieronder: