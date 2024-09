Twin Peaks en metal hebben meer met elkaar gemeen dan je denkt

Spoiler alert: het is verstandig om dit niet te lezen als je nooit iets van Twin Peaks hebt gekeken, of van plan bent om dit in de toekomst te doen.

Toen de serie Twin Peaks in 1990 in première ging, leek het een onschuldige soap te zijn met een flinke dosis mysterie. Na een paar afleveringen bleken de eigenzinnige inwoners van het stadje waar de serie om draait verre van onschuldig te zijn. De criminaliteitscijfers zijn er enorm hoog, zeker als je kijkt naar hoeveel mensen er wonen. De bewoners maken zich schuldig aan moord, verkrachting, incest, ontvoering, afpersing, prostitutie, openbare geweldpleging en alle andere nare dingen des levens. Er wordt verdomme zelfs een vogeltje vermoord.

Het is geen wonder dat de macabere gang van zaken in de serie veel inspiratie biedt voor metalmuzikanten, wiens smaak toch vaak wel naar de lugubere kant neigt. Wel verrassend: deze aantrekkingskracht voor de serie van regisseur David Lynch geldt voor bijna iedere aftakking van het genre. Twin Peaks was de muze voor een hele rits aan bands in power metal, doom metal, traditionele metal, black metal, industrial metal en deathcore.

Na meer dan 25 jaar is de show terug op televisie. Veel acteurs van de originele cast maken hun opwachting in seizoen drie, maar vanzelfsprekend worden er ook wat nieuwe personages geïntroduceerd, waarvan er twee worden vertolkt door Trent Reznor en Eddie Vedder. Natuurlijk is het nog maar de vraag of er ook een nieuwe generatie metalbands geïnspireerd raken door de nieuwe afleveringen, maar de terugkeer is in ieder geval een goede reden om terug te kijken op de impact die het heeft gehad op metal.

Anthrax – “Black Lodge” (1993)

Op Sound of White Noise, het eerste album van trashpioniers Anthrax, heeft Twin Peaks twee keer als inspiratiebron gediend. Ten eerste was acteur Frank Silva te zien in de video van hun single Only. Hij was de setdresser van de pilotaflevering van de serie, en speelde een van de meest memorabele rollen: de angstaanjagende Bob.

Een andere track op het album, Black Lodge, laat zien hoe diep drummer Charlie Benante in de serie zit. In het tweede seizoen wordt de focus steeds meer verlegd naar het paranormale, met een plot dat draait om een kwaadaardige geestenwereld genaamd de Black Lodge. Deze plek wordt omschreven als “een plaats met ongelofelijk veel kracht, tot de nok toe gevuld met duistere entiteiten en geheimen”. In andere woorden: de perfecte setting voor een metalnummer.

Marilyn Manson – “Wrapped In Plastic” (1994)

Als Pete Martell op een mistige ochtend eropuit trekt om lekker te gaan vissen, vindt hij een levenloos lichaam op een strand. Hij belt de plaatselijke sheriff en zegt: “She’s dead… wrapped in plastic”, waarin ‘she’ natuurlijk Laura Palmer is. Haar lijk is inderdaad ingepakt in plastic, precies zoals Marilyn Manson ook vaak optreedt.

Zijn track Wrapped In Plastic opent met verschillende samples uit de laatste aflevering van het eerste seizoen. Die aflevering gaat vooral over de reis van FBI-agent Dale Cooper naar de Black Lodge, waar hij een angstaanjagende dubbelganger van Laura aantreft die de longen uit haar paranormale lijf schreeuwt – wat weer te horen is in de intro van het nummer.

Blind Guardian – “Black Chamber” (1992), “The Ninth Wave” (2015) en “Sacred Mind” (2015)

Door de oplettende Redditor ‘shankdown’ weten we dat Blind Guardian de serie op drie manieren aanhaalt, waarvan twee keer op hun album Beyond The Red Mirror uit 2015. Op de openingstrack The Ninth Wave en in de intro van Sacred Mind hoor je de zin: ”Fire walk with me.” Exact deze woorden zijn in bloed geschreven in de verlaten treincoupé waar Laura Palmer is vermoord. Ook vormen ze het einde van een gruwelijk gedicht, geciteerd door personage Mike – de eenarmige vriend van Bob.

Black Chamber uit 1992 gaat volledig over de Black Lodge, en de invloed die dat heeft op agent Cooper. ”I am lost in the black chamber,” zingt Hansi Kursch. “I’m possessed by the old creature who had planned all to take my soul. Now he’s in me.”

Fantomas – “Twin Peaks: Fire Walk With Me”

Op het album The Director’s Cut speelt Fantomas – de experimentele supergroep met Mike Patton, Buzz Osborne, Dave Lombardo en Trevor Dunn – met de soundtracks van meerdere films, waaronder het spookachtige Theme From Twin Peaks: Fire Walk With Me, van componist Badalamenti. In hun vertaling doet Patton met zijn stem de gedempte trompetmelodie uit het origineel na en voegt hij wat suggestieve teksten toe (“your breath / my air / fog lifts / I stare”) terwijl een hypnotisch gitaarriffje een onheilspellend sfeertje creëert.

Swallow The Sun – “The Giant” (2005), “Ghost of Laura Palmer” (2005) en “These Woods Breathe Evil” (2009)

De leden van het Finse deathdoomcollectief Swallow The Sun zijn misschien wel de grootste Twin Peaks-fans uit dit lijstje, want ze hebben meerdere keren aangeven dat de serie een enorme inspiratiebron is voor ze, zowel op het gebied van tekst als muziek. Hun album Ghost of Loss uit 2005 bevat twee tracks met titels die refereren naar personages uit de serie: Ghost of Laura Palmer en The Giant – een mysterieus figuur dat Cooper cryptisch maar bruikbaar advies geeft.

Vier jaar later maakt de groep referenties naar de Black Lodge in These Woods Breathe Evil, een lied dat een van de bekendste zinnen uit Twin Peaks bevat: “The owls are not what they seem.”

Chimaira – “The Flame” (2007)

Nadat Chimaira hun lied The Flame opent met een sample van Fire Walk With Me, heeft de band het over de laatste momenten waarop Laura Palmer nog leefde. Niet iedere tekst van het nummer gaat over Twin Peaks, want een lyric als “I’m going to pound you into oblivion / I’m going to make you fucking bleed” past prima in iedere Chimaira-track. Toch komen een paar lyrics rechtstreeks uit het script, zoals: “And now the angels have lost their wings.”

Enforcer – “Walk With Me” (2010)

Het is vrijwel onmogelijk om meer Twin Peaks-referenties in één track te proppen dan Enforcer heeft gedaan in het nummer Walk With Me, dat zelfs het hele gedicht Fire Walk With Me bevat.

Audrey Horne

De alom geprezen hardrockgroep uit Noorwegen – bestaande uit leden van Enslaved en Sahg – leent hun naam van een van de meest memorabele personage uit Twin Peaks, de prachtige Audrey Horne, die een nieuwe betekenis gaf aan de uitdrukking ’tongue-tied’.

Armagedda – “Ghostwood” (2003)

Ghostwood is de naam van het bos waardoor de stad Twin Peaks wordt omringd, maar ook de titel van de afsluiter van het album Only True Believers van Armagedda. Dit album begint trouwens met een sample van een dialoog uit de finale van seizoen twee.

Benighted In Sodom – “Laura Palmer” (2010)

Deze industrialdoom-act uit Portland covert de Twin Peaks Theme van Badalamenti in zestien epische minuten.

Aborym – “Fire Walk With Us!” (2001) en “Raped By Daddy” (2013)

De titeltrack van het tweede album van deze Italiaanse blackmetalband is duidelijk afgeleid van Twin Peaks en bevat ook zinnen uit het inmiddels bekende gedicht Fire Walk With Me. Twaalf jaar later maakte de groep nog een track vol dialogen uit Fire Walk With Me (maar dan de film, niet het gedicht).

Cripper – “Fire Walk With Me” (2007)

We konden geen Twin Peaks-verwijzingen vinden in de lyrics van deze track, maar de titel is al reden om niet vergeten te worden.

Solefald – “Speed Increased To Scaffold”

Als je op het verkeerde moment met je ogen knippert mis je het, maar deze blackmetalband uit Noorwegen zingt: “Agent Dale Cooper won’t take you any higher / c’mon little boy and play with the fire.”