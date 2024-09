‘The Drums’ van Sjamsoedin is opzwepend, maar toch ook ingetogen

Vorige week spraken we Sjam Sjamsoedin ­– sorry nog voor het herhaaldelijk verkeerd spellen van je naam – over zijn herinneringen aan het Franse electrohouselabel Ed Banger, en nu prijkt zijn eh, tsja, hoe zou je zijn blik op de bovenstaande foto noemen? Zwoel? Wellustig? Mijn collega zegt ‘verward’. Goed: nu prijkt zijn ietwat verwarde hoofd alweer op onze pagina, ditmaal met een primeur van zijn EP Orion. Het liedje dat we hier mogen delen heet The Drums en klinkt als Chicago house maar dan gemaakt met een modulaire synthesizer. Het is een opzwepend lied dat tegelijkertijd toch ingetogen klinkt, met een rollende baslijn, vrolijke chords en een melodietje dat een beetje pesterig klinkt. Ik eet mijn hoed op als je dit lied niet heel vaak gaat horen op allerlei festivals deze zomer.

Orion komt 19 mei uit op La Freund Recordings, zowel digitaal als op vinyl.