De veelzijdigheid van Gucci Mane: een lofzang op zijn romantische kant

De eerste keer dat ik Freaky Gurl van Gucci Mane hoorde, zat ik bij mijn moeder in de auto. Ik herinner me dat ik uit het raam staarde en deed alsof ik de tekst niet hoorde. Bij het refrein – iets over gepijpt worden in een Hummer – riep mijn moeder: “Wat een gore vent!”, waarna ze snel de radio uitdeed.

Meer had ik niet nodig om verslaafd te raken. Toen ik thuiskwam, downloadde ik meteen Freaky Gurl op Limewire. Ik was niet alleen gefascineerd door het catchy refrein, maar ook door zijn geweldige charisma dat van de beat droop.

Gucci Mane is Atlanta’s productiefste rapper, en verantwoordelijk voor de reputatie die trap vandaag de dag heeft. Lange tijd dropte Gucci Mane track na track. Van liedjes die je overal op straat hoort tot achtergrondmuziek voor je barbecue. Gucci haat mannen die “bitchass shit” doen. Dit was volgens hem ook de reden van zijn ruzie met Young Jeezy. Gucci weet hoe hij moet rappen over moord, en hij weet hoe hij zichzelf kan neerzetten als rokkenjager. Na een aantal gewelddadige woordenwisselingen en conflicten met Jeezy, besloot Gucci naar het verjaardagsfeestje van zijn rivaal te gaan, gewoon, omdat hij er zo goed uitzag die dag. Niemand durfde hem weg te sturen, zelfs de gastheer niet.

Ondanks dat ik denk dat Gucci Mane het fijn vindt dat hij zo intimiderend overkomt, ben ik er ook van overtuigd dat hij gevoelig is en misschien wel heel erg van romantiek houdt. Er zijn liedjes waarop Gucci zo sensueel en charmant is, dat het net zo goed een plaat van de Isley Brothers had kunnen zijn. De romantiek zit verscholen tussen nummers over het roken van veel wiet en het verkopen van drugs, maar hij is er wel degelijk. Gucci Mane is een veelzijdige man, die niet gekopieerd kan worden. Er is iets fascinerends aan een man die zingt: “They ain’t you babe, no they ain’t you babe, and there ain’t nothin else I can do but be with you, babe”, en op hetzelfde album rapt: “If they knew about my life I’d get the electric chair”. Wat ik al zei: veelzijdig.

Nadat hij twee jaar in de bak zat voor wapenbezit en het bedreigen van de politie, kwam vorige week het grote nieuws dat hij op vrije voeten stond. Zijn vriendin Keshia Ka’oir’s (voorheen bekend als Keshia Dior) plaatste een foto op Snapchat van twee handen met de veelbelovende tekst: herenigd. Niet iedereen geloofde het, maar de echte fans wisten wel hoe laat het was.

Toen Trap House 3 uitkwam, heb ik gehuild. Meerdere keren zelfs. Gucci Mane heeft bijna een heel album gewijd aan het liefhebben van een vrouw. In het liedje Use Me, met 2 Chainz, zingt Gucci dat hij niet zo snel gebruikt wordt door een vrouw, maar dat deze zo mooi was, dat hij haar gewoon haar gang liet gaan (en wilde dat ze daar gewoon mee doorging). Point of My Life laat een volwassen Gucci zien die zich realiseert dat hij klaar is om zich te settelen met zijn droomvrouw. Hij plaatst de vrouwen waar hij voorheen mee was in hele simpele categorieën. Bijvoorbeeld de vrouw die zijn boot mooi vindt, de vrouw die kleding voor hem koopt, et cetera. Maar hij dringt er wel op aan dat ze niet kunnen tippen aan de vrouw waar hij echt van houdt. Het nummer Nuthing On Ya met Wiz Khalifa gaat over deze romantische stoerdoenerij. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het stukje met Wiz vaak oversla, maar de rest van het nummer luister ik graag. Het gaat over het kopen van twee dezelfde auto’s, het krijgen van een tweeling en lekker rondhangen in een winkelcentrum. Intieme teksten als: “I won’t ignore ya and I won’t divorce ya” worden opgevolgd door: “I respect that girl / I accept that girl / I’ll do anything I can / to protect that girl”. Dit maakt het misschien wel mijn lievelingsnummer. Ik heb nog steeds niks gehoord wat in erbij in de buurt komt.

Ik ben me ervan bewust dat vrijwel alle liedjes over de liefde gaan en dat we ermee worden doodgegooid, maar het is gewoon anders bij Gucci. Een van de belangrijkste redenen waarom ik zo van de romantische Gucci Mane hou, is dat hij realistisch is over zijn relaties. In het nummer Break Up van Mario heeft Gucci het over een keer dat hij werd gedumpt, maar besloot om gewoon verder te gaan. Hij noemt niet haar naam, of waar ze woont, of in welke blotetietenbar ze werkt, enkel en alleen omdat ze een keer niet op een sms’je reageerde. Ook noemt hij niet ieder meisje waar hij mee was zijn ex-vriendin. Hij rapt: “I’m no longer hired, she says that I’ve been fired / Onto the next one, more fish in the sea / Girls are like buses, miss one next 15 one comin”. Dat klinkt misschien hard, maar ook volwassen en eerlijk.

Gucci Mane zeurt niet als zijn vrouw even de Bugatti leent om maandverband te kopen. Sterker nog: een vrouw die met Gucci datet zou in haar eigen Bugatti rijden, omdat Gucci er eentje voor haar kocht. Hij heeft het erover hoe ver hij gaat om een vrouw te plezieren en gelukkig te maken, zonder er iets voor terug te willen. Hij schept misschien op dat ze hem koos in plaats van een ander, maar die ander is waarschijnlijk blut en slaapverwekkend. Ook buiten zijn muziek is Gucci enorm charismatisch. In een interview met Breakfast Club in 2013 zei Angela Yee dat ze een vrouw kende die met Gucci had gedatet. Zij zou hebben beweerd dat Gucci leed aan een bipolaire stoornis. Hij moest hard lachen, en reageerde: “Als ik echt met deze vrouw op een date was geweest, zou ze weten dat ik niet bipolair ben. Vraag het aan elk meisje waar ik iets mee heb gehad. Ze zullen allemaal zeggen dat ik intelligent, aardig en charmant ben.” Yee lacht, en het gesprek gaat verder over ruzies in de rapwereld.

Ik ben benieuwd wat Gucci gaat doen, nu hij weer vrij is. Ik hoop vurig dat hij meer van zijn zachte kant laat zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij klaar is om te settelen met Keshia Ka’oir. Ik zie het al helemaal voor me: Gucci achter de Bugaboo waar zijn kindje in ligt in een schattige onesie met een plaatje van een ijsje erop. Het kan niet lang meer duren. Na zijn vrijlating volgden er meer Snapchats waar te zien was hoe hij over zijn wasbordje wreef en meteen terug de studio in dook. Hij is terug. We zijn klaar voor nieuwe muziek. Ik kan bijna niet wachten.

Ik ben echt heel erg benieuwd naar het nieuwe Gucci Mane hoofdstuk. Ik denk dat hij voornamelijk gewoon verder gaat met waar hij mee bezig was: nummers over zijn werk, het schieten van vijanden en natuurlijk lekker stoer doen naar ons.

