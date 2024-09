De vele gezichten van Gathering of the Juggalos

Het eerste wat waarschijnlijk bij je opkomt als je aan Juggalos denkt is de schmink die soms opvallend, vaak dik opgebracht en sowieso door bijna iedereen wordt gedragen. Dat doen ze niet in het dagelijkse leven, maar wanneer Insane Clown Posse hun stad aandoet voor een show. De schmink is een vorm van identificatie, groepsgevoel en is een van de uitingen van de familiecultuur rondom Insane Clown Posse.

Maar een keer per jaar is alles anders. Tijdens Gathering of the Juggalos komt de hele ICP-familie bij elkaar en hoeft de schmink er pas na een week weer af. De gathering vond voor de zeventiende keer plaats. Dit jaar kwamen Juggalos van over de hele wereld bij elkaar in Thornville in Ohio. We brachten de vele gezichten van de hechte familie in beeld.