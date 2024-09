In de game Dream Daddy kun je als vader daten met andere hete vaders

YouTubers The Game Grumps ontwikkelen een eigen spel – een dating game. Voor single vaders die op zoek zijn naar andere single vaders.

Dream Daddy is het eerste spel van de YouTubers, en de premisse is krachtig. Je speelt een vader, die net verhuist is naar een nieuw stadje: Maple Bay. Je doel is om andere vaders te ontmoeten, met ze te daten en seks met ze te hebben. Er zijn in totaal zeven vaders waarmee je kunt daten.

Videos by VICE

Je eigen vader kun je naar smaak en inzicht van een trendy of sexy uiterlijk voorzien – een baard, een mysterieuze vampierlook, een bear, een kapitein, een man die er uit ziet alsof hij motorrijdt, zwarte mannen, witte mannen, manbun-mannen jonge mannen. Allemaal vaders. Allemaal hot.

Een manbun-man.

Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat flaneren een onderdeel is van het spel, maar dat is natuurlijk niet het enige. Je krijgt belangrijke en minder belangrijke opdrachten en je wordt onderworpen aan minigames. De schrijvers Vernon Shaw en Leighton Gray beschrijven het als een visuele roman. Het is leuk dat de term roman zo wordt opgerekt met spelletjes als Dream Daddy, of laatst nog: de podcast S-Town, want romans – en dit is een persoonlijke observatie, maar daar is kunst voor bedoeld – impliceren kwaliteit.

Net als de muziek in S-Town, de uitzinnig prachtige podcast van Brian Reed, van het team van This American Life, is ook de muziek van Dream Daddy speciaal gecomponeerd, in dit geval door Jesse Cale. Het artwork is gemaakt door een flink team van illustratoren en kunstenaars, en er is veel aandacht besteed aan goede stemacteurs.

Dream Daddy is licht en grappig, maar het is ook met liefde gemaakt, en het belooft gewoon goed te zijn. The Game Grumps is opgericht in 2012 door YouTubers Arin Hanson en Jon Jafari. In de filmpjes zie je hoe ze games spelen op een andere manier dan de spelmakers voor ogen hadden, terwijl ze grapjes maken. David Avidian nam het uiteindelijk over van Jon, en inmiddels hebben ze meer dan 4000 video’s gemaakt voor bijna 4 miljoen abonnees.

Je kunt Dream Daddy vanaf 13 juli downloaden op Steam.