The Garden heeft weer eens een clip die je ogen doet smelten

The Garden is terug met een nieuwe video die je ogen doet smelten. De tweelingbroers uit Californië nemen je mee op een roadtrip door een stoffige woestijn waar een anarchistische clown in een tweedehands outfit zijn dagen slijt. En oh: er verschijnt ook nog een leuke hond willekeurig in beeld.



Het nummer zelf is precies wat we van de tweeling verwachten: super melodisch, heerlijk lo-fi en stampvol gitaren. De jongens brengen op 30 maart hun derde album Mirror Might Steal Your Charm uit. Zin om ze voor die tijd te zien spelen? Je hebt geluk: ze spelen binnenkort onder meer in Amsterdam, kijk maar hieronder. 15 maart: Beursschouwburg, Brussel 22 maart: Bitterzoet, Amsterdam





