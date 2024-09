The Ghosthunter jaagt al twintig jaar op Nederlandse geesten, en maakt daar video’s van

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische stam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van archeologen over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw.

In deze rubriek selecteren we elke keer een kanaal en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Dit is de achtste editie van Het youtubekanaal van de week.

Ghosthunter Joost. Afbeelding via TheGhosthuntermovie

Youtubekanaal: TheGhosthuntermovie

Wat is het: Het kanaal van Joost, ofwel The Ghosthunter. Joost beschrijft zichzelf als “onderzoeker en filmmaker van onderwerpen zoals paranormale activiteiten en het proberen vast te leggen van entiteiten in beeld.” Inmiddels zit Joost al twintig jaar in het vak, en heeft hij uren aan materiaal geschoten in spookhuizen, op begraafplaatsen en op andere plekken waar het wemelt van de geesten. Een deel daarvan plaatst hij op YouTube, de rest verkoopt hij op dvd via zijn bedrijf The Ghosthunter Films. Zelf beschrijft Joost zijn video’s als “paranormale onderzoekingen zonder vorm van sensatie!”

Hoeveel subscribers op het moment van schrijven: 3.498

Waarom dit fantastisch is:

Laat ik beginnen met zeggen dat de video’s van The Ghosthunter sceptici niet zullen achterlaten met een open bek en een gebroken klomp. De bladzijdes van een boek die opeens omslaan, doen dat waarschijnlijk omdat het tocht in het oude kasteel waar Joost aan het filmen is, en niet omdat de geest van een oud vrouwtje langs zweefde. En het is aannemelijker dat de dode bromvliegen die hij in een verlaten schoolgebouw vindt doodgevroren zijn, dan dat ze stierven door de sterke energie van een voormalige leerling die overreden is door een vrachtwagen. Maar door de stelligheid waarmee Joost zijn bevindingen deelt en de passie die hij in zijn werk legt, hoop je dat alles wat hij zegt wél waar is.

Wat de video’s van The Ghosthunter meer dan de moeite waard maakt, is de muziek die Joost eronder heeft gezet. Bijvoorbeeld onder deze video van een paranormaal begaafd hondje dat rondrent op een begraafplaats:

Laat ik even advocaat van de duivel spelen, en zeggen dat dit op het eerste gezicht gewoon een hondje is dat achter dingen aanrent zoals honden dat voortdurend doen; een ritselend blad, iets eetbaars, een vreemde hondenanus om aan te snuffelen, etcetera. Als de onheilspellende muziek hier was weggelaten, was het niets meer geweest dan dat. Maar die muziek is er wel, en doet z’n werk goed. Het maakt dat je gaat twijfelen. Zit er dan toch misschien een blonde vrouwelijke geest op die grafzerk een sigaretje te roken? Dit is The Ghosthunter die fuckt met je brein.

Of je The Ghosthunter nu gelooft of niet, wat ook zeer te waarderen is aan zijn video’s is dat hij je plekken laat zien waar je nooit komt en je hele leven nooit wil komen, maar waar je wel benieuwd naar bent. Zoals een verlaten mortuarium in het donker. (De kleding van overleden verkeersslachtoffers slingert er nog rond.) Dat Joost halverwege de video wordt ‘aangevallen’ door een entiteit en terugscheldt met “krijg de tering, godverredomme” is dan een leuke bonus.

Ook Joost wil zijn kijkers blijven verrassen, en wijkt daarom soms af van het vaste stramien van ‘met een zaklamp geesten gaan vangen’. Zo heeft hij bijvoorbeeld ene Carla geïnterviewd, die tot voor kort de non van Satan was. Het interview duurt drie kwartier en kan soms een beetje langdradig worden, als Carla voor de zoveelste keer vertelt hoe ze haar armen opensneed en het bloed in een gouden kelk moest laten lopen, of hoe ze gevraagd werd grafzerken onder te kliederen, dus vandaar alleen even dit screenshot.

Uiteindelijk is het mooiste van The Ghosthunter dat hij je meeneemt in een wereld die je niet kent. Het kan een plek zijn, zoals een verlaten mortuarium, een kennismaking met de non van Satan, of met de wereld van het glaasje draaien, zoals in deze video. In tegenstelling tot wat je in horrorfilms ziet, krijst Joost het niet uit van angst als de entiteit zich meldt via het glas. Joost en de geest krijgen ruzie, en de geest scheldt hem via het bord uit voor “lul”, waarop Joost hem uitdaagt voor een gevecht. “Zit niet zo achterlijk op dat bord te klooien, kom hier dan!” Geen vragen over overleden dierbaren of moeilijke vragen over de toekomst, maar gewoon wat geklier over en weer. Het youtubekanaal van The Ghosthunter is de polderversie van de geestenfilms uit Hollywood, en alleen daarom al het kijken waard. Of je in geesten gelooft of niet, doet er dan niet zoveel toe.