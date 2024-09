The grace of God: foto’s van het zuiden van Amerika

Shane Lavalette schoot deze foto’s bijna zes jaar geleden in het zuiden van de Verenigde Staten, in opdracht van het High Museum in Atlanta. Shane, die zelf uit het noorden komt, wist niet veel over de zuidelijke staten. Maar hij kende wel de muziek die ervandaan komt: spirituals, gospel, blues, en andere traditionele ballads. Die gebruikte hij als inspiratie voor zijn fotoserie, die de titel One Sun, One Shadow kreeg. De foto’s zijn nu – zes jaar later – verschenen als boek met dezelfde titel, dat verkrijgbaar is via Lavalette.

