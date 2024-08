‘The Great British Bake Off’ houdt wel van vieze grappen

Sinds het eerste seizoen van de The Great British Bake Off (GBBO) in 2010, is er een enorme bakdrift ontstaan. Zo schreven tienduizenden Britse vrouwen zich in voor bakcursussen bij (bijna uitgestorven) huishoudscholen. Nu, zeven jaar later, blijft het programma nog steeds immens populair, met wekelijks bijna zeven miljoen kijkers.

Best knap voor een programma waar het draait om zoiets alledaags als bakken. Maar wat de show zo leuk maakt, is dat de makers niet bang zijn voor dubbelzinnige grappen.

Check bijvoorbeeld de post over “Doughrotica” (snap je ‘m?) die de GBBO vlak voor elke uitzending op Twitter plaatst, inclusief slowmotion beelden en pornomuziek uit de jaren 70.



En soms gebeurt er iets dat niemand van tevoren had kunnen bedenken. Bijvoorbeeld het brood in de vorm van een slak op een paddenstoel van deelnemer Julia Chernogorova. Wat niet echt te zien is, want die slak lijkt meer op een uit de kluiten gewassen mannelijk geslachtsdeel.

De gelijkenis met het lichaamsdeel is ook Chernogorova niet ontgaan, want ze bekent: “Dit ziet er ongepast uit.”

Niet zo gek dus dat de GBBO deze penis/slak als promotiemateriaal voor de show gebruikte op social media.

Ondanks het brood (of misschien wel vanwege), zit Chernogorova nog steeds in de competitie, waar ze blijft strijden tegen haar mede-kandidaten en het slachtoffer is van heel veel piemelgrappen van de presentatoren.

Dit is niet de eerste keer dat een piemel zijn weg vindt naar het televisiescherm van miljoenen GBBO-kijkers. In seizoen twee, was er een sfeershot van een grootgeschapen eekhoorn die zorgde voor koppen als “Waarschuwing, kan noten bevatten” en geschokte kijkers.



Heel Holland Bakt, jullie kunnen hier echt nog wat van leren.