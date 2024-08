The Hazzah ziet het licht in de video voor ‘City Flame’

De daginvulling van het langharige personage uit de nieuwe clip van The Hazzah is er één die veel weg heeft van de zomervakantie van een middelbare scholier. Hopelijk wel zonder coke snuiven en blowen, maar mét halfnaakt rondrennen door de natuur en dansen onder de douche. Wat het licht dat hij aan het einde van zijn zorgeloze dag ziet precies moet uitbeelden, blijft een raadsel. Het zou zomaar het startschot kunnen zijn van een nieuw schooljaar, maar gezien hoe blij de man in de video is, lijkt dit mij sterk. Bekijk City Flame hierboven zelf eens en ontrafel het mysterie.

The Hazzah bracht vorige maand hun album uit op Mink Records.