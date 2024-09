The Human Cloud vertelt het verhaal van de mensen die een vliegveld draaiende houden

The Human Cloud van NONE op Vimeo.

The Human Cloud is een installatie die gemaakt werd door het Italiaanse kunstenaarscollectief NONE voor de opening van de nieuwe internationale boarding area van het vliegveld Leonardo da Vinci-Fiumicino in Rome. Woensdag werden bezoekers uitgenodigd de geschiedenis van het vliegveld te bekijken in een meeslepend verhaal van enkele uren dat loopt van het begin van het vliegveld tot aan de bouw en de afwerking van de nieuwe boarding area. Dit alles zien we door de ogen van de personen die leven en werken op het vliegveld, vandaar ook de naam Human Cloud.

Videos by VICE

“Het was voor ons een echte uitdaging om een werk te maken voor zo’n officieel moment waarop zoveel Italiaanse politici aanwezig waren. We wilden iets maken dat niet enkel didactisch en beschrijvend was, maar ook een artistieke en experimentele insteek had. Ze vroegen ons om het verhaal te vertellen van de infrastructuur en de systemen van de luchthaven, maar om tegelijkertijd de mensen die leven in en van het vliegveld een podium te geven,” vertelt Gregorio De Luca Comandhi, een van de grondleggers van het collectief, aan The Creators Project.

“We wilden niet gewoon een aantal panelen plaatsen waarop de geschiedenis van de vlieghaven op staat afgebeeld, maar wilden het vertellen via de mensen. We stelden eigenlijk een soort wolk van mensen samen waarin de ervaring en de geschiedenis van het vliegveld visueel wordt uitgedrukt,” legt Gregorio De Luca Comandhi uit. Deze wolk bevindt zich op het plafond van de installatie. Op de zijmuren wordt de effectieve totstandkoming van het vliegveld getoond en de verschillende fases in de bouw ervan. “Bij de opening stonden de toeschouwers versteld van de emotionele kracht van onze installatie.”

Meer werk van het kunstenaarscollectief NONE is te zien op hun website.