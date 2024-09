The KLF kondigt hun terugkeer aan met een vreemde video

Het Britse duo The KLF heeft een mysterieuze video op het internet achtergelaten waarin gesuggereerd wordt dat ze dit jaar terugkeren. De chill out-artiesten die in 1992 uit elkaar gingen, hebben een vreemde collage gemaakt met de pakkende naam “KLF 01 01 2017 WTF FOUND VHS”. Echte duidelijkheid ontstaat er niet na het kijken van deze archiefbeelden die bestaan uit onder andere ritualistische ceremonies en oude tekenfilms.

De YouTube-gebruiker die de video geüpload heeft, legt in de beschrijving een tijdlijn voor van de carrière van The KLF, wat het iets minder cryptisch maakt. Hierin wordt verteld dat de band dertig jaar geleden ontstond op nieuwjaarsdag en vervolgens wordt er gerefereerd naar het beruchte optreden waarin ze meer een miljoen pond verbrandden in 1994. Een rekensom volgt: 1994 is 23 jaar geleden en 2017-1994 is 23. Snap je het nog?

Nadat het duo het geld verbrandde zeiden ze dat ze 23 jaar lang niet zouden praten over dit voorval, vertelt FACT. Toen de band in 1997 eenmalig weer bij elkaar kwam speelden ze maar 23 minuten. Bekijk de 46 minuten durende video hieronder.