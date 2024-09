The Last Guardian was tien jaar in ontwikkeling maar is nu eindelijk klaar

“Als iedereen gestopt was met erom vragen, hadden we de game waarschijnlijk al gecanceld”, gaf Sony Computer Entertainment-baas Shuhei Yoshida vorig jaar toe in een interview met het tijdschrift Edge.

Hij praat in het interview over de uitputtende ontwikkeling van The Last Guardian, het langverwachte geesteskindje van de iconische Japanse studio Team Ico, dat na een lange radiostilte in 2015 eindelijk weer tot leven kwam via een bombastische aankondiging. De aanhang van deze makers, een die inmiddels cultische proporties heeft aangenomen, wacht al bijna tien jaar op de titel. Deze week worden hun smeekbedes dan eindelijk beantwoord, maar de weg ernaartoe was lang en sommige van hen gaven de hoop al meerdere malen op.

Om te benadrukken hoeveel tijd er is vervlogen sinds The Last Guardian moet je het volgende beseffen: op het internet vind je oneindig veel mensen die een PlayStation 3 kochten na de aankondiging van de game, en die jaren later een PlayStation 4 moesten aanschaffen voor precies dezelfde reden.

Er zijn early adopters die al sinds 2009 een pre-order hebben geplaatst bij Amazon en deze standvastig laten staan, al is het alleen maar als aandenken. Voor elke persconferentie die PlayStation de afgelopen jaren hield, ontstond er op de forums weer de stiekeme hoop op een teken van leven, en was de teleurstelling als er niets van de game werd getoond elk jaar weer vernietigend.

Maar het zijn dit soort tijden waarin fans meer dan ooit steun en toeverlaat bij elkaar vinden. Op het forum NeoGAF – de broedplaats voor de meest toegewijde gamers op aarde ­– werd in 2014 een heuse The Last Guardian Support Group opgericht.

Tot deze praatgroep werd je alleen toegelaten als je “betekenisvolle ervaringen, gevoelens en gedachten” met je lotgenoten zou delen. In de meer dan zeventig pagina’s aan medeleven en compassie zie je hoe fans met humor met een doodserieuze ondertoon het vooruitzicht verwerken dat ze nooit de game zullen spelen. Mensen die niet meer in de game geloven, worden atheïsten genoemd.

“Hoi, mijn naam is DedValve en ik ben een The Last Guardian-fan”, zegt iemand alsof hij slachtofferhulp inloopt. “Ik wil bijdragen, maar het doet wel pijn. Soms teveel”, laat groepslid Baron weten. “Ik geloof erin, hoewel elke hersencel in mijn brein schreeuwt dat de game dood is”, jammert metgezel Lalalandia. “Ik ga pas geloven dat deze game überhaupt heeft bestaan wanneer ik een exemplaar in mijn handen heb”, beantwoordt Tej. “Dit jaar gebeurt het, ik voel het. Net als vorig jaar. En dat jaar ervoor. En het jaar daarvoor”, zegt Ridley182. De troost die mensen hier vervolgens kregen, laat zien dat de gamingcommunity niet alleen giftig kan zijn.

Zo deelde groepslid Psoelberg zijn persoonlijke verhaal over hoe de games van Team Ico in zijn leven zijn gekomen en waarom de uitgave van The Last Guardian zo belangrijk is. “In 2006 was ik zeventien jaar oud. Ik was dyslectisch en voelde me daarom altijd dom en daardoor verlegen”, legt hij uit. “Maar aan het begin van het school jaar werd een klasgenoot verliefd op me. Ze was prachtig en heel slim, dus ik had geen idee wat ze met mij wou.” Vervolgens vertelt hij hoe dit meisje hem zijn onzekerheid liet overwinnen, maar dat ze het na zes maanden uitmaakte. Hij zocht in al zijn eenzaamheid toevlucht in Shadow of the Colossus, een game die op de PlayStation 2 uitkwam, van dezelfde makers als The Last Guardian.

De eenzaamheid die het personage in die game ervaart, liet hem beter omgaan met zijn verlies. “Toen ik de game uitspeelde, kwam ik er sterker en zelfverzekerder uit.” The Last Guardian is het spirituele vervolg op die game, dus dat er hier voor Psoelberg veel emotionele lading aan kleeft, is niet meer dan logisch. NeoGAF-gebruiker Pound_LB003 zag het minder rooskleurig in: “Ik heb me hier acht jaar lang om bekommerd en als je me aan het begin had verteld wat me te wachten stond was ik nu niet zo radeloos geweest. Dit is een lange rit en je kan beter een dutje doen totdat het voorbij is. Wakker blijven eist z’n tol en gaat je gevoelloos achterlaten.”

Ook werd er poëzie gedeeld, beloofde iemand deze thread te gebruiken voor een studie naar de vijf fasen van rouw, werden er aan de lopende band memes gemaakt en kwamen er geregeld mensen langs die de mentale inzinkingen met eigen ogen wilden zien. Maar het moment waar elk forumlid op gehoopt had maar al meerdere malen bijna had opgegeven, kwam dan eindelijk op 16 juni 2015 tijdens de PlayStation-persconferentie op de E3-beurs. Een trailer werd van The Last Guardian werd getoond wat resulteerde in heftig caps lock-gebruik, variërend van “IT’S REAL!!!!” naar “IT’S ACTUALLY HAPPENING” tot “FFFFFFFFFGFFFF7UUUIIUJFJDKFFF”. Een dag later werd de thread gesloten, want blijkbaar was er geen hulp meer nodig. De game komt uit.

Over twee dagen ligt The Last Guardian in de winkels en vandaag geeft de pers een oordeel door middel van recensies. Ik vraag me af hoe het met mensen als Baron en Psoelberg gaat. Staan ze nu al in de rij bij hun lokale gameboer? Wat gaan ze hierna doen? Veel vragen, maar het is belangrijkste is dat een stukje gamegeschiedenis eindelijk wordt afgesloten. De game Final Fantasy XV die vorige week uitkwam had dezelfde tienjarige lijdensweg, en daar liep alles oké mee af. De fans van The Last Guardian moeten nog eventjes nagelbijten.

The Last Guardian komt op 7 december uit voor de PlayStation 4. Nee, echt.