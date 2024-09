De man die zijn naam ‘veranderde’ in Kraftwerk is getrouwd in volledige Kraftwerk-stijl

Een persoon in Amerika – geboren als David Sanborn – is zo geobsedeerd door Kraftwerk dat hij vorig jaar besloot zijn achternaam te veranderen in de naam van de elektronische groep. Nou ja, niet officieel, uiteindelijk bleek dat hij met photoshop zijn rijbewijs had aangepast. Vandaag trof ons het heugelijke nieuws dat David Sanborn Kraftwerk is getrouwd en zoals je mag verwachten van een Kraftwerk-geobsedeerd mens, werd het een bruiloft volledig in Kraftwerk-stijl.

De gelukkige Autobruid is Jennifer Huber, door hem liefkozend zijn ‘enabler‘ genoemd bij een foto op Flickr. Het paar gaf het ja-woord ten overstaan van platenzaakbaas en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Keith Ulrey. Aan de foto’s te zien hebben alle gasten zich keurig aan de dresscode gehouden – iedereen kwam gekleed in Kraftwerks iconische rode overhemd en zwarte stropdas. Als dit geen Computer Love is <3.

Voor meer foto’s verwijzen we je naarCreative Loafing.