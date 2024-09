The Migos zien er bijzonder elegant uit in de clip voor ‘Get Right Witcha’

De Migos doen nog steeds waar ze het beste in zijn: belachelijk lekker gaan. Dat bevestigden ze afgelopen week nog toen ze bij Sportcenter waren om de rijke geschiedenis van de dab toe te lichten en om te freestylen over Stephen Curry’s hoogtepunten. Er lijkt maar geen einde te komen aan de promotour voor C U L T U R E en daar plukken wij als fans de vruchten van. Zo brengen Quavo, Offset en Takeoff vandaag een nieuwe video uit voor Get Right Witcha. Ze zien er (zoals altijd) bijzonder elegant uit met mooi pakken en gekke prints, terwijl ze door lijpe paarden omringd worden. Bekijk de clip hieronder.