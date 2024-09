De MUNCHIES-gids voor barbecueën zonder barbecue

Misschien ben jij zo’n geluksvogel die in het bezit is van een chique flat met een terras van dertig vierkante meter, of nog beter, je hebt een tuin waarin je alvast je fris gepoetste Weber-gasbarbecue hebt klaargezet voor de eerstvolgende zonnige dag. Goed voor jou.

Voor de rest van ons die zich door deze moderne wereld manoeuvreert door een derde van ons maandloon uit te geven aan een kamer van twaalf vierkante meter: vrees niet. Ook jij kunt zomer vieren door je buren jaloers te maken met de geur van gemarineerde speklappen en worst: je hebt helemaal geen fancy apparatuur nodig om een sick barbecuefeest te geven.

Videos by VICE

Onze Homo erectus-voorouders konden prima overleven zonder een Big Green Egg of een ander veel te duur roostertoestel, dus jij ook. Geef je zuurverdiende centen liever uit aan lekkere ingrediënten die je bereidt boven je zelfgemaakte vuurgrill. Dat is niet zo moeilijk als het klinkt. Het enige wat je nodig hebt: twee handen, wat houtskool en deze Guerilla Grillgids.

Zoek een kruiwagen of een andere vuurvaste bak

Oké, we gaan niet beweren dat vlees van een echte barbecue niet ideaal is, maar als je er geen hebt, is een vuurvaste bak – maakt niet uit wat voor een – ook prima. Zorg alleen dat hij niet op de grond staat. Je kunt bijvoorbeeld een kruiwagen gebruiken. Een metalen bolderkarretje met wat aluminiumfolie erin, zo eentje waar je vroeger je kleine broertje in hebt rondgezeuld. Alles werkt, zolang het maar een stevige metalen bak is. De een zijn afval, is de anders vlammende kolengril.

De kolen

Er zijn twee soorten kolen die je kunt gebruiken: briketten (van die samengeperste dingen die ongeveer allemaal even groot zijn) en normale kolen (minder gelijkvormig). We gaan voor de ouderwetse kolen. Briketten worden met chemicaliën bewerkt zodat ze sneller aangaan en niet aan elkaar kleven, maar omdat we geen rooster gebruiken, willen we niet dat dat spul in ons eten komt.

Haal een zak Doritos in huis om vuur te maken

Heb jij dit fancy apparaat om je barbecue aan te steken? LOL, nee. Maar we moeten onze kooltjes natuurlijk wel op een of andere manier aan krijgen. Aanstekervloeistof is een slecht idee; je eten gaat erdoor naar benzinepomp smaken. Het enige dat je nodig hebt, is een zak vol met iets met veel olie en luchtbelletjes: Doritos. Je zou het niet geloven, maar met die dingen krijg je een vuur in mum van tijd in gang.

Leg een dikke laag Doritos op de laag aluminiumfolie op de bodem van je grillbak, en leg vervolgens de kolen in piramidevorm daar bovenop (als het erg waait, stop dan een paar Doritos in je stapel kolen zodat-ie goed aan gaat). Steek de Doritos in brand met een lange aansteker (of heel voorzichtig met een normale lucifer of aansteker – serieus, let op, die dingen zijn zeer, zeer lichtontvlambaar). Als de Doritos vlam vatten, zit je goed. Wacht totdat de kolen volledig bedekt zijn met as (dat ze dus grijs zijn) voordat je ze met behulp van een tang uit hun piramideconstructie haalt, en naast elkaar legt in een laag van ongeveer dezelfde hoogte.

Kies de juiste ingrediënten

Hier komt het goede nieuws: je hebt niet eens een barbecuerooster nodig. Als je normale kolen gebruikt, kun je alles rechtstreeks op de kolen leggen. Een paar belangrijke dingen om te onthouden: de kolen zijn heet als het hellevuur, dus bepaalde ingrediënten lenen zich meer tot deze techniek dan andere. We raden dikke steaks aan, of alles wat in een schelp zit (oesters, mosselen, venusschelpen) of een beschermende buitenlaag heeft (zoals de staart van een kreeft en maiskolven).

Ik heb mijn steak op deze manier gebakken, zes minuten per kant, en het werd een perfecte medium rare. Het enige wat nog nodig was voor optimale smaak, was een laagje zeezout. Verder niets. Als je steak dikker of dunner is (die van mij was ongeveer 4 centimeter dik), moet je de grillduur wat aanpassen.

De onderkant van de kreeftenstaart heb ik ingesmeerd met boter en maar één keer omgedraaid. Het ding heeft met elke kant zo’n vier minuten in het vuur gelegen.

Van de mais heb ik de zijde-achtige draden verwijderd, de mais opnieuw in het vel gestopt en vier minuten op de kolen gelegd.

We hopen dat je met deze richtlijnen een beetje vooruit komt. Je instinct is natuurlijk ook belangrijk: je moet een beetje aanvoelen wanneer je eten klaar is. Maar goed, als je al ja gezegd hebt tegen een vuur maken met een zak Doritos, vertrouw ik erop dat je instinct goed zit, en je ook wel door de rest van dit proces zullen slepen.

Dessert kan prima op houtskool

Als je echt iets delicaats als fruit wil barbecueën, kan je altijd een gietijzeren pan op het houtskool zetten. Snijd en rooster het vruchtvlees van een ananas om gegrilde piña colada te maken, of dit eenpansgerecht van bessencrumble. De recepten daarvan kan je gewoon vinden door op de linkjes te klikken, als je even klaar bent met guerillakoken, en zin hebt om wat duidelijkere regels te volgen.

Je nepbarbecuetje opdoeken



Als je uitgebarbecued bent, laat de kolen dan uitdoven tot ze helemaal koud zijn, en gooi ze vervolgens weg op de juiste plek. Wat je ook doet, gooi er geen water op tenzij je zin hebt in een modderpoel – die zijn nog veel moeilijker kwijt te raken.

Laat je vrienden gezellig champagne drinken en chipolattaworstjes kauwen in hun sjieke achtertuin of whatever. Jij zit in het park, met een door Doritos in de fik gestoken bak vol chillheid, guerillabaas die je d’r bent!