The Next Web zet nieuwe tech in om start-ups met investeerders te matchen

Deze week vindt een van de grootste tech-conferenties ter wereld plaats in Amsterdam. Iedereen die naar The Next Web (TNW) in het Westerpark is geweest, voelt de enormiteit van de tech-industrie. Er lopen tech-supersterren rond waar iedereen een stukje van wil. En tussen de tenten, doorloopjes en biertafels vindt een permanente paringsdans tussen start-ups en investeerders plaats.

Het Nederlandse TNW is in iets meer dan 10 jaar een van de grootste tech-sites op Aarde geworden. Dat succes is veelbesproken, ook door ons, maar dat de conferentie, die morgen en overmorgen plaatsvindt, zich inmiddels ook tot de belangrijkste ter wereld kan rekenen is behoorlijk bijzonder.

Vooral omdat de organisator Wytze de Haan nog superjong is. Toen hij in 2011 begon was hij net afgestudeerd. Nu heeft hij in een paar jaar tijd een klein festival omgebouwd tot een internationaal tech-bacchanaal, waar tienduizenden mensen op af komen. Ik vroeg hem hoe.

Motherboard: Hoe kan het dat je nu al 3 jaar een van de grootste tech-conferenties ter wereld organiseert?

Toen ik begon, liep ik stage bij Accenture, maar daar kon ik niet aan de slag omdat ik geen master had. Iemand die ik van daar kende heeft me toen gekoppeld aan Boris Veldhuijzen van Zanten, een van de eigenaars van TNW. Dat was toen nog een klein bedrijf.

Wat moest je doen?



In 2012 zijn we meteen naar Sao Paolo en New York gegaan. Dat was supervet, ik was 21 en mocht meteen de wereld over. Met Sao Paolo zijn we na 3 jaar gestopt omdat die stad door de WK-rellen half werd afgebroken, en door de inflatie kaartjes onbetaalbaar werden.

Wat is het verschil tussen de conferenties in New York en Amsterdam?

Inhoudelijk is het grote verschil dat Amsterdam breed geprogrammeerd is, en New York kleiner en gerichter is. In New York is er elke dag wel een tof evenement over een technologie-onderwerp. Door het grote aanbod word je gedwongen je te richten op een niche.

Wat is jullie niche?

In New York is het thema Now & Next. De helft van het programma gaat over innovatie en de toekomst. En elk jaar kiezen we dan een paar verschillende thema’s – het ene jaar AI, het volgende VR. In Amsterdam is het meer dat als je geïnteresseerd bent in tech, dan ga je naar de TNW-conference.

Hoe zorg je ervoor dat je niet een soort Pinkpop van de tech wordt, met alleen maar de grote namen, of juist versnipperd raakt over te veel onderwerpen omdat je iedereen wilt aanspreken?

Ja, nu we groter zijn geworden, willen we daarbinnen weer de niches gaan opzoeken. Niemand heeft er behoefte aan met 10.000 mensen te spreken op een dag. Misschien spreek je maximaal 50 mensen. En je wil dan het liefst dat het de juiste mensen zijn.

Daar passen we onze programmering op aan. Er zijn vier stages: voor media en marketing, voor innovatie, een pitch arena en een stage voor ondernemers. Daarnaast richten we ons meer op matchmaking: we willen dat mensen die naar TNW gaan de juiste mensen tegenkomen. We organiseren daarom veel side events zoals diners, speeddates met investeerders en een biertuin met ronde tafel-sessies waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Fotografie: Latoya van der Meeren

Waar praten mensen op de innovatiestage over?

We vragen mensen die echt iets kunnen zeggen over waar het de komende vijftien jaar naartoe gaat. Vorig jaar kwam onder andere de oprichter van TomTom vertellen over zijn visie op driverless cars in de komende tien jaar.

Op zich wel grappig om iemand van TomTom over de toekomst te laten praten. Dat is wel echt een bedrijf die een tijdje heeft liggen slapen.

Ja, maar dat is ook wel weer heel Nederlands om te zeggen. Ik ken maar weinig Nederlandse bedrijven die 1 miljard omzet per jaar maken. De ins en outs van het bedrijf ken ik niet, maar we mogen best een beetje trots zijn op een wereldspeler met roots uit NL.

De gesprekken over de toekomst van tech wordt gedomineerd door de onderwerpen waar grote bedrijven als Google het over willen hebben. Dat maakt ruimte voor nieuwe discussies en ideeën over tech soms een beetje beperkt, vind ik. Hoe zorg je ervoor dat je op de innovatie-stage echt nieuwe dingen hoort?

Ja, je ziet dat heel erg bij grote bedrijven als Google. Die komen inderdaad met een ingestudeerd verhaal waarin ze vooral zo min mogelijk verklappen. Daarom programmeren we ook veel trendwatchers of journalisten, om de dingen te vertellen waar bedrijven als Google mee bezig zijn.

Je komt dus terecht bij mensen die niet direct met tech bezig zijn. Eigenlijk wel gek.

Eigenlijk is het heel gek. Patrick (mede-eigenaar van TNW, red.) was ooit een keer uitgenodigd op een conferentie in Dubai om te praten over de toekomst van Twitter. Of ze het zouden overleven. Na hem kwam iemand van Twitter op het podium. Dat lijkt vreemd, maar ze mogen er zelf niet over praten.

Maar ze betalen wel veel geld om te komen.

Dat is lastig, maar het belangrijkste is dat ze een interessant verhaal houden. Er zijn zat cloud hosting-partijen waar superveel geld in omgaat, en die bereid zijn 30.000 euro te betalen om iemand op het podium te krijgen. Maar dat gaan we niet doen, want daar zit niemand op te wachten.

En hoe trek je de echte tech-supersterren aan? Lap je daar vet geld voor neer?

Superleuke vraag, want daar ben ik heel veel tijd mee bezig geweest de afgelopen twee jaar. Iedereen heeft totaal andere redenen om te komen spreken. Sommige mensen zijn bereid te betalen om te komen praten, anderen willen 125.000 euro voor een half uur spreken, omdat dat hun baan is.

Waar we veel aan hebben is dat er veel ondernemers zijn. Travis Kalanick’s van Uber die vorig jaar spreker was, vindt het gewoon echt tof om een keer voor echte ondernemers en developers een verhaal te doen. Dus verkiest hij ons boven andere conferenties waar hij wel veel geld voor krijgt.

Hoe zorg je dat het niet heel oneerlijke situaties oplevert? Er was laatst een relletje om een vrouw die het seksistisch vond dat zij niets betaald kreeg, en anderen wel.

Ja dat vond ik zelf ook erg. We hebben ongeveer 75.000 Euro te besteden voor sprekers, en er komen zo’n 160 sprekers. De meeste mensen krijgen dus geen geld om te spreken. Sommige mensen komen we tegemoet, omdat ze anders niet kunnen komen, een andere keer betalen we wat bij omdat iemand met een eigen vliegtuig komt.

Het vervelende is nu dat het lijkt alsof we tegen diversiteit en gelijke kansen zijn, terwijl we juist ons best doen om niet alleen de voor de hand liggende blanke mannen op het podium te zetten.

Fotografie: Latoya van der Meeren

Hoe zorg je ervoor dat het niet al te opzichtig wordt, zo van “Hé, dit is een vrouwelijke programmeur”? Ik denk dat vrouwen dat ook niet erg chill vinden.

Dat is ook de lastige nuance. Er zijn genoeg vrouwen die een plek verdienen, alleen het zijn er minder, en je moet dus wat beter zoeken. Maar ze staan daar niet omdat ze vrouw zijn, of niet blank, maar omdat ze expert zijn op hun gebied.

Ander onderwerp. Er staat porno op de conferentie. Dat is goed.

Ja, de mensen vergeten dat porno naar schatting 10% van het hele internetverkeer wereldwijd in beslag neemt. Bedrijven zoals xHamster en PornHub zijn ontzettend technologisch, omdat ze zien wat er allemaal mogelijk is met data. Komende jaren is het de snelst groeiende miljardenindustrie

Wat kan ik op dit gebied verwachten op de conferentie?

Een hele leuke workshop met Officer&Gentleman, de ad-agency van Pornhub. Ze gaan je helpen om een award winning Porncampaign te maken.

Ik denk dat veel mensen zich afvragen wat ze precies moeten doen om op TNW te kunnen staan. Waarop selecteer je de kleinere start-ups? Waar moeten ze aan voldoen?

Lastige vraag. We hebben een selectieproces, maar ik wil ook niet dat mijn mensen gaan bepalen welke start-ups wel of geen kans verdienen. Er zijn genoeg voorbeelden waarvan eerst werd gedacht dat het niks was, maar uiteindelijk een enorm succes bleek te zijn. Airbnb is daar een voorbeeld van. We kijken vooral hoeveel tractie er al is, hoeveel gebruikers je al hebt. Daaraan kunnen we zien de markt in elk geval al een soort validatie heeft gegeven.

Wat is de ratio van aanmeldingen en stands?

Er zijn ruim 1250 aanmeldingen, en daar worden er 250 van uitgekozen. En we maken een soort van inschatting of een bedrijf klaar is om op een conferentie te staan. Als je nog geen werkend product hebt, of het verhaal is nog niet in orde, dan is het beter om niet met een stand op een conferentie te gaan staan.

Wat hebben mensen er aan om naar zo’n conferentie te gaan? Kunnen ze niet gewoon Slacken ofzo?

Slack is prachtig, maar het gaat nooit een evenement vervangen. Om echt zaken te doen moet je iemand in de ogen aankijken en het liefst nog een keer een biertje gedronken hebben. Op een conferentie is het mooi dat je vijftig relevante mensen kunt spreken op 1 locatie, waar je anders de hele wereld voor over had moeten vliegen.

Gebruiken jullie op het festival ook tech die de juiste mensen bij elkaar brengt?

Dit is echt een van onze focuspunten. Vreemd genoeg is er nog geen enkele conferentie in geslaagd om dit echt goed te doen.

Dit jaar hebben we een hele toffe app waarmee je direct kunt chatten met de andere bezoekers die op basis van tags aan jou gelinkt worden. We hebben ook een platform gebouwd waarop alle investeerders 4 weken van te voren kunnen aangeven wat voor soort startups ze in willen investeren, en het systeem matcht ze dan met de juiste startups voor een speeddate. We hopen dat daar uiteindelijk meer dan 5.000 business meetings uitkomen.

Jullie hebben niet een soort happn? Lekker swipen?

Nee, maar wie weet, haha.

Zijn er wel genoeg investeerders om al die hongerige start-ups van centen te voorzien?

Het is een beetje zoals daten in een club. Er zijn altijd hele interessante investeerders en start-ups, die superpopulair zijn, en voor de rest is het wat moeilijker. Daarom hebben we ook geïnvesteerd om het voor hen makkelijker te maken elkaar te vinden. Zo hoeft een investeerder in health-tech niet steeds hotelstart-ups van zich af te slaan.

Waar ben je trots op dit jaar?

Alles. Maar in het bijzonder de Music Summit. Zes maanden geleden heb ik samen met Linda en Harmen uit mijn team contact gezocht met MassiveMusic om samen een soort ADE van de tech-wereld te lanceren. Wat het leuk maakt, is dat we zoveel ruimte hebben om leuke dingen te doen.



Zoals?

We hebben de Gashouder volgehangen met LED-schermen zodat we hologrammen van de sprekers kunnen projecteren.

Ja! Dat is zo vet.



The Next Web Conference vindt plaats op het Westergasterrein in Amsterdam op 18 en 19 mei.