De zanger van The Story So Far trapt een meisje van het podium omdat ze een selfie maakt

Elke band overkomt het wel eens: iemand uit het publiek klimt tijdens het optreden het podium op om gigantisch in de weg te gaan staan, op je apparatuur te springen of op welke manier dan ook tot overlast te zijn. Er zijn verschillende manieren waar je daar als band op kunt reageren. Je kunt ze vriendelijk verzoeken het podium te verlaten, als een volwassene. Mochten ze daar agressief op reageren, kun je het optreden stoppen en de beveiliging erbij halen. Maar wat absoluut een doodzonde is, is je ruimte terug opeisen op de meest misselijkmakende manier die er bestaat: door de persoon keihard in de rug te trappen. Helemaal wanneer het een jong meisje betreft die niets anders doet dan een selfie maken. Het is duidelijkd dat zanger Parker Cannon van The Story So Far deze spelregels nooit heeft ontvangen.

Wanneer hij tijdens een optreden in Toronto een meisje op het podium een selfie ziet nemen, reageert hij direct. Hij springt en trapt haar in de rug, zo hard dat ze terug het publiek in valt.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Vorig jaar trapte Cannon om dezelfde reden in Houston een gast van het podium. Het maakt het dit keer niet per se erger, omdat het nu een jong meisje is overkomen, maar wel als je beseft dat pop-punk steeds meer een vrouwonvriendelijke omgeving lijkt te worden – van het toleren van seksmaniaken die vrouwen lastig vallen tot aan zich het recht voorbehouden om te stagediven op wie dan ook en je fans dolenthousiast aanvallen alleen maar omdat je vindt dat je dat recht hebt.

Het feit dat Cannon elke avond dingen schreeuwt als “think about who you let between your thighs” en “I know where you’ve been/ You’re ruining men” maakt het eigenlijk alleen maar erger. Ja, het moet vervelend zijn als er iemand op het podium een selfie staat te nemen, maar als een volwassen mens is het jouw verantwoordelijkheid om A) in alle redelijkheid te reageren en B) dus niet als een enorme eikel.

Niemand zou zich onwelkom of onveilig mogen voelen tijdens een concert. Er zijn bands vergelijkbaar met The Story So Far die hun optreden staken om te ruwe, onvoorzichtige stagedivers aan te spreken, en eigenlijk zou elke zogenaamde punkband dit voorbeeld moeten volgen. Ik snap ook wel dat het knap lastig is om de regie over je shows te houden, maar je bent wel verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Als je het platform dat je wordt geboden, gebruikt om je fans aan te vallen – waarvan het merendeel jonge meisjes zijn – is dat niet alleen een hele nare eigenschap, het houdt tegelijkertijd seksisme in stand.

Het zou pas echt punk zijn als The Story So Far seksisme en geweld tijdens hun shows zou bestrijden, om zo een veilige en vriendelijke plek voor iedereen te scheppen.