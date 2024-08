Deze Brusselaars verkopen skate decks zodat kansarme kinderen kunnen skaten

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË‘.

Een skate deck met een artwork van Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol of René Magritte: het Brusselse bedrijf The Skateroom maakt ze, en verkoopt ze om geld in te zamelen voor skate-gerelateerde goede doelen over heel de wereld. Zo hebben ze ondertussen al meer dan 640.000 euro kunnen doneren aan projecten zoals Skateistan en Make Life Skate Life.

Skaten is een creatieve activiteit met sociale impact, vindt Charles-Antoine Bodson, CEO en oprichter van The Skateroom. Vandaag kent zijn bedrijf internationale faam en staan de decks te koop in de bekendste musea, maar het project startte ooit dichter bij huis: in Brussel, voor Brusselaars.

Wij spraken oprichter Charles-Antoine over hoe The Skateroom in zijn werk gaat, aan wat het zijn bekendheid te danken heeft en hoe hij de toekomst ziet.

VICE: Hey Charles, hoe ben je met The Skateroom begonnen?

Charles-Antoine Bodson: Het idee kwam eigenlijk vrij organisch. Jaren geleden baatte ik een kunstgalerie uit in Brussel en had ik een privécollectie skatedecks: in totaal misschien wel zo’n 4.000 stuks.

Dan ontmoette ik Oliver Percovich, de oprichter van ngo Skateistan, in Parijs. Hij vertelde me over zijn project en dat hij op zoek was naar funding om zijn tweede skateschool te openen. Daarop besloot ik een deel van mijn collectie te verkopen om zijn project te steunen, en met de $50.000 die ik zo verzamelde, kon Oliver zijn tweede skateschool oprichten in Phnom Penh in Cambodia.

Een paar maanden later reisde ik naar daar voor de opening van het park. Ik was zo onder de indruk van de impact van mijn donatie dat ik meteen dacht: “Oh my god, dit moet ik blijven doen.” Het was zo een geweldige ervaring. Toen ik erna weer in België was, besloot ik me alleen nog maar te focussen op het steunen van zulke non-profits.

“Skaten staat voor vrijheid en breekt sociale barrières, en dat is ook exact waar The Skateroom voor wilt staan.”

The Skateroom opereert vanuit Elsene, maar jullie zijn ondertussen ook internationaal heel bekend geworden. Hoe komt dat?

Voor ons is Brussel een geweldige uitvalsbasis, en daar zijn we heel trots op. Dat we ook buiten België bekend zijn geworden, komt omdat we niet zomaar een product verkopen. Het gaat om veel meer dan dat.

Wij willen laten zien dat het mogelijk is om iets fysieks te kopen en tegelijkertijd iets terug te geven aan de planeet. En we geloven echt dat mensen tegenwoordig veel bewuster bezig zijn met wat er allemaal gaande is in de wereld, en ze daarom ook meer aandacht schenken aan wat ze juist kopen. Het gaat ons ook helemaal niet om winst maken. Ik denk dat dat de reden is waarom grote kunstinstituties zoals het MoMa, Guggenheim en Louvre met ons willen samenwerken: omdat ze geloven in onze missie.

Lancering van de ‘Paul McCarthy + The Skateroom’ collectie in de MoMA Design Store (2015)

De baseline van The Skateroom is ‘Art For Social Impact’. Veel bedrijven gebruiken zo’n soort uitspraken in hun marketing, maar maken er maar weinig van waar. Wat vind je daarvan?

Die vraag is heel interessant, want voor veel bedrijven klinkt zo’n slogan gewoonweg sexy. Ze promoten maar al te graag hun ‘Corporate Social Responsibility’, maar in realiteit doneren ze maar een klein percentage van de winst en steken ze de rest in hun eigen zak. Vaak blijven zo’n organisaties de projecten die ze steunen met hun donaties na afloop ook niet opvolgen. Ik vind dat niet erg verantwoord, en je zou het zelfs greenwashing kunnen noemen.

“We brengen onze klanten op de hoogte van welk project ze juist zullen steunen, en na hun aankoop kunnen ze het verdere verloop van dat project blijven opvolgen.”

Hoe ziet dat business model er bij jullie dan uit?

Bij ons gaat het er niet om om sexy over te komen. Wij willen als social enterprise vooral een andere manier van consumptie promoten in deze kapitalistische samenleving. Een groot deel van onze opbrengsten, tot soms wel 50 procent, gaat naar goede doelen. De rest wordt verdeeld tussen de kunstenaars en onze eigen onkosten.

We hebben een heel team dat enerzijds uitzoekt wat de specifieke noden zijn van de ngo’s waarmee we samenwerken, en anderzijds na onze donaties ook blijft opvolgen hoe ze die problemen oplossen. Ook werken we samen met een extern audit bedrijf dat onze koolstofemissies berekent, en ons vertelt welke grondstoffen ecologisch gezien het beste zijn om mee te werken.

Ik ben echt trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. We hebben al meer dan 700.000 dollar [ zo’n 650.000 euro, red.] kunnen doneren aan 34 sociale projecten over heel de wereld, waarmee duizenden kinderen geholpen worden.

‘Casa Amaerla x JR’ in Rio de Janeiro, in samenwerking met het Brooklyn Museum | Foto: Douglas Dobby

De prijzen voor jullie skate decks liggen tussen de 160 en 10.000 euro. Dat is – zachtjes uitgedrukt – best veel geld voor een deck. Wie zijn jullie klanten?

Dat verschilt heel erg: sommigen van hen houden van kunst, anderen van skateboarden. En nog eens heel wat mensen zitten daar ergens tussenin. De artworks op de decks zijn ook heel verschillend, waardoor de prijzen erg variëren. Sommigen zijn vrij betaalbaar, zeker als je ze vergelijkt met andere kunstwerken op de markt, en anderen zijn dan weer heel wat duurder.

We proberen voor iedereen iets aan te bieden. We brengen klanten ook op de hoogte van welk project ze juist zullen steunen, en na hun aankoop kunnen ze het verdere verloop van dat project blijven opvolgen.

“Vanaf dat je met skaten begint, kijk je ook niet meer op dezelfde manier naar de wereld; naar een rail of een bank. Je gaat beginnen dromen, en dat maakt het net zo magisch.”

Waarom besloten jullie je te focussen op sociale skate organisaties?

Initiatieven zoals SkateIstan hebben een heel directe impact en zijn heel effectief. In Afghanistan mogen meisjes bijvoorbeeld geen enkele sport beoefenen, maar zij kunnen hen wel skatelessen geven, omdat skaten daar niet als een sport gezien wordt.

Skateboarden is ook gewoonweg een zalige sport. Het is iets voor iedereen, niemand wordt uitgesloten, en het gaat in skaten ook niet om competitie. De enige competitie die je hebt, ben jezelf. Iedereen kan oefenen en beter worden op zijn eigen tempo, en vanaf dat je met skaten begint, kijk je ook niet meer op dezelfde manier naar de wereld; naar een rail of een bank. Je gaat beginnen dromen, en dat maakt het net zo magisch.

Jonge skaters in Kaboel, Afghanistan | Foto: Hamdullah Hamdard

Waarom gebruiken jullie juist skate decks als canvas voor kunstwerken?

Omdat dat zo sterk gelinkt is aan onze geschiedenis. Zo is het begonnen voor ons. Skaten staat voor vrijheid en breekt sociale barrières, en dat is ook exact waar The Skateroom voor wilt staan. Skateboarden en street art ook zijn twee basiselementen van de underground cultuur. Die twee samenbrengen was voor mij een logische zet. Skate decks zijn daarnaast ook een ideaal canvas omdat ze betaalbaar, mobiel en herbruikbaar zijn. We hebben ook een groot deel van ons succes te danken aan het feit dat skateboarden nu bekender is geworden en stilaan zijn plaats in de mainstream cultuur heeft gevonden.

“Deze kinderen kunnen zichzelf nu uitdrukken, levenslessen leren en hopelijk ook een succesvol leven opbouwen.”

Welk project is jou tot nu toe het meest bijgebleven?

Goh, er zijn zo veel mooie verhalen… Als ik er toch één moet kiezen, ga ik misschien voor onze samenwerking met de Franse artiest André Saraiva. We gingen met het hele team naar Parijs voor de release party in André’s ‘Hotel Amour’. De hele avond hing er zo’n positieve energie en alle decks waren zo goed als meteen uitverkocht. Met het geld dat we die avond bijeenkregen, konden we daarna het allereerste skatepark in Luanda, de hoofdstad van Angola, bouwen, dankzij het geweldige werk van de Concrete Jungle Foundation.

Vandaag skaten er meer dan 150 jongeren, waarvan een groot deel uit een weeshuis komt. Deze kinderen kunnen zichzelf nu uitdrukken, levenslessen leren en hopelijk ook een succesvol leven opbouwen. Wij waren trouwens niet de enigen die enthousiast waren: door dit project werden we op de Peace & Sport Awards ook genomineerd voor de ‘Corporate Social Responsibility Initiative of the Year’.

In het skatepark van Luanda, Angola – dat tot stand kwam dankzij de ‘Concrete Jungle Foundation x André Saraiva’ samenwerking | Foto: Ayden Stoefen

Kan je me wat meer vertellen over jullie project in Brussel?

Het Bruxsel project ontstond uit onze wil om ook hier in België iets te organiseren. Dus vroegen we verschillende Belgische kunstenaars of ze wilden deelnemen aan een project om geld in te zamelen voor skatelessen voor weeskinderen, samen met het Rode Kruis.

Het was geweldig om te ontdekken dat zoveel kunstenaars daaraan wilden meedoen, en er zo een community ontstond. En het was natuurlijk ook een mooie manier om de werken van deze Belgische artiesten te kunnen promoten met onze skate decks. Ik zou graag nog meer dingen in Brussel willen organiseren.

“Het één van mijn grootste ambities om op een dag het grootste skatepark van Brussel te bouwen.”

Hoe zie je de toekomst?

Mijn uiteindelijke doel is heel simpel. Ik wil met The Skateroom blijven groeien zodat we nog meer sociale skate organisaties kunnen steunen, en dat we samen met die organisaties op nog meer plekken in de wereld kansarme kinderen kunnen helpen. Kortom, een nog grotere positieve impact hebben op de wereld. En tenslotte is het ook één van mijn grootste ambities om op een dag het grootste skatepark van Brussel te bouwen.

Opening van een skateschool in Johannesburg met Tony Hawk (links) | Foto: Tim Moolman

Tony Hawk in Johannesburg | Foto: Tim Moolman

Het skatepark in Luanda | Foto: Ayden Stoefen

Foto: Ayden Stoefen

Foto : Ayden Stoefen

