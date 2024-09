Foto’s van het Somalische strand waar mensen komen om de oorlog te vergeten

Van voedseltekorten en de dreiging van terreurgroep Al-Shabaab tot piraterij, als je Somalië googelt kom je weinig positiefs tegen. De kans is bijvoorbeeld klein dat je te weten komt dat Somalië de langste kustlijn van heel Afrika heeft. Yasin Osman, een fotograaf uit Toronto, stoorde zich aan dit eenzijdige beeld.

Dus vertrok hij onlangs naar Somalië met de humanitaire organisatie #LoveArmyforSomalia om het nachtleven en de strandcultuur vast te leggen. “Ik ben al sinds ik klein was niet meer naar Somalië geweest; het was de eerste keer dat ik er terug was”, zegt Osman. “Het enige waar ik aan moest denken in het vliegtuig was Lido Beach en de verhalen die mijn moeder er altijd over vertelde.”

Osman vertelt dat zijn moeder vaak op vrijdagavond na school met vrienden naar het strand in Mogadishu ging, gezellig theedrinken en grapjes maken – iets wat hij zich niet voor kon stellen totdat hij het zelf zag. “Vanaf het moment dat ik er was kon ik niet ophouden met glimlachen. Om me heen zag ik jongens voetballen, kinderen dansen en moeders hun dochters leren zwemmen”, vertelt hij. “Het was mooier dan ik me had voorgesteld.”

“De foto’s hebben een gevoelige snaar geraakt op sociale media, wat Osman wijt aan het contrast met de media-aandacht die er al twee decennia lang voor de burgeroorlog in het land is. “Ik denk dat het komt doordat Somaliërs in een positief licht weergegeven willen worden. We willen zien dat er liefde wordt getoond en mensen vinden het fijn dat ik deze manier van belichten wil veranderen.”

Omdat de vreugde van Osama’s subjecten onweerstaanbaar is en om ervoor te zorgen dat deze gezichten misschien ooit tevoorschijn komen als je Somalië googelt: hier zijn meer foto’s van Lido Beach.