The Strokes zijn ten onder gegaan aan heroïne, succes en… Ryan Adams

Het New York van de vroege jaren nul heeft – vooral voor de mensen die daar niet zijn opgegroeid – een mythische status als broedplaats voor de allerbeste muziek. Deze combinatie van tijd, locatie en muzikale ontwikkelingen is het onderwerp van het boek Meet Me in the Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City, 2001-2011, van schrijfster Lizzy Goodman.

Vulture geeft een voorproefje van het boek, waarin de ondergang van The Strokes wordt beschreven. Alle grote struikelblokken in de carrière van de band worden besproken, waaronder de heroïneverslaving van Albert Hammond jr., de mislukte pogingen om hun muziek om te zetten in een commercieel succes, en… Ryan Adams.

