Druk rechtsonder op CC voor Engelstalige ondertiteling.

Cidel is leider van Panamiur, een van de reggaetongangs die de metro’s in Mexico-Stad overnemen. Cidel zegt dat het bij Panamiur vooral om muziek, feesten en de crew gaat. Maar andere metropassagiers zien vooral het drugsgebruik en de handgebaren, en horen teksten die tot in detail beschrijven hoe ze je moeder gaan verkrachten.