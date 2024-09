Daisuke Nakazawa is sushichef en mede-eigenaar van Sushi Nakazawa, een favoriete plek voor New Yorkers als ze zin hebben in omakase: eten wat de chef je voorschotelt. Daisuke werd elf jaar lang opgeleid bij Sukibayashi Jiro (bekend van de bloedmooie film Jiro Dreams of Sushi). Nu is het zijn droom om de beste te worden in New York.