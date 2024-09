Ninja van Die Antwoord vertelt hoe hij ooit basketbalde met Kanye en Drake

Je gaat dit verhaal van Ninja van Die Antwoord nooit geloven. Het bevat namelijk, in chronologische volgorde: een nachtelijk FaceTime-gesprek met Paris Hilton, zeer ongemakkelijke gesprekken met Kanye in zijn landhuis, en een flashback naar een beef tussen Ninja en Drake. Daarnaast orakelt hij over een vurig potje basketbal tussen team Drake en team Kanye en Ninja. Ik heb deze video van VICELAND nu twee keer bekeken en ik beloof jullie dat het echt is gebeurd. Kim had zelfs bananenpudding gemaakt voor Kanye, Travis en Ninja.

Bekijk het hieronder en oordeel zelf.