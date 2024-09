De ondragelijk dorst: een grondige analyse van Drakes Instagram

In Bijbelboek Genesis wordt Eva door de slang verleid een hap van de verboden vrucht te nemen. Ze haalt Adam over hetzelfde te doen, ook al mag dit niet van god. Met het eten van de appel, verliezen ze hun onschuld. Ze realiseren zich dat ze naakt zijn en bedekken hun lichaam met vijgenbladeren. Het plotselinge besef wie en wat ze zijn, brengt de ultieme vloek met zich mee: zelfbewustzijn.

Dat brengt ons bij Drake.

Videos by VICE

Net als de eerste man en vrouw (en in feite zoals elk mens), gaat Drake bijna aan zelfbewustzijn ten onder. Zijn invloed en rijkdom ten spijt, is hij altijd die nerd uit Degrassi gebleven. Daarom blijf hij dorstig naar aandacht snakken, als een uitgedroogde buffel naar een oase met drinkwater. Hij klaagt media aan, gaat op in beefs en neemt een kledingroller mee naar een basketbalwedstrijd zodat er een meme van gemaakt zal worden. Anders dan de buffel is Drake niet zomaar dorstig. Hij is onverzadigbaar. ‘Vol’ komt niet voor in zijn vocabulaire.

Hoewel Drake alles heeft, van uitzonderlijke huidverzorgingsproducten tot een zwembad waar je tien kuddes buffels in kwijt kunt, is er toch iets wat mist in zijn leven. Luister naar zijn tracks en je weet waar ik het over heb. De ene keer zit hij thuis te mokken omdat zijn ex het leuker heeft zonder hem, dan weer vertelt hij Nicki Minaj hoeveel leuker ze eruit zou zien zonder make-up. Op social media heeft hij het over Rihanna, Mariah en een meisje van Hooters dat dankzij hem onvrijwillig een korte tijd wereldberoemd was.

Wat Drake lijkt te missen, is liefde. In zijn zoektocht gedraagt hij zich online zo dorstig mogelijk.

Dorstig (bijv. nw.): de manier waarop Drake een Skepta-shirt draagt op Instagram, waarbij het overduidelijk is dat hij dit enkel doet om aandacht van Skepta te krijgen, die hij ziet als die coole gast van een paar klassen hoger die hem ooit per ongeluk gegroet heeft.

Drake is de Picasso van dorstigheid; de Andy Warhol van de aandachttrekkerij. Op Instagram laat hij voortdurend zien wat een gigantische opschepper hij is, allemaal voor aandacht. We maken ons hier allen schuldig aan op het internet, maar hij doet het op een veel grotere schaal.

Neem een kijkje op Drakes Instagram, en je waant je in de diepste krochten van zijn ziel. Het legt indirect zijn diepe verlangen naar liefde bloot. Ik heb zijn azigste instagram-momenten van het afgelopen jaar eruit gevist, in de hoop dat het ons iets vertelt over zijn zoektocht naar liefde. Want uiteindelijk kunnen we via Drake vooral iets over onszelf leren.

1) DE ‘IK HOU BIZAR VEEL VAN JE, ALSJEBLIEFT, VERLAAT MIJ NOOIT’-FOTO, OOK WEL BEKEND ALS ‘DE RIHANNA-FOTO’

Rihanna is Drakes witte walvis, en nooit kwam de mogelijke vangst dichterbij dan in 2016. We hebben allemaal zo’n verhaal. De vermeende aan-uitrelatie werd in september eindelijk publiekelijk bevestigd. Een paar weken later was het feest voorbij. Jammer maar helaas. Het leek toch al onwaarschijnlijk dat Drake, als mens, een noemenswaardige tijdsperiode bij dat ongrijpbare mythische wezen zou blijven.

Deze foto kwam voor dat hele gedoe. Dat onderschrift is natuurlijk laconiek, maar we kunnen het erover eens zijn dat Rihanna die tegen hem aanrijdt op de Britse nationale televisie waarschijnlijk het hoogtepunt is van Drakes bestaan, en dat hij sindsdien enkel bezig is geweest dat vluchtige geluksgevoel van haar kont op zijn kruis, live door miljoenen getuigen bekeken, na te jagen. Deze foto zal de rest van Drakes leven onderdeel uitmaken van zijn bestaan.

2) DE ‘COMFORTABEL MET MIJN MANNELIJKHEID’-FOTO

Dit lijkt gewoon een foto van een gast in een roze Juventus-shirt die een wijntje drinkt, maar het is veel meer dan dat. Deze foto zegt: ik ben oké met mijn mannelijkheid. Ik draag roze. Ik drink een glas rosé. Ik zal heus samen met jou een gezichtsmasker dragen. Alweer een reden waarom ik een perfect vriendje zou zijn, als iemand mij verdomme eindelijk eens opmerkt.

3) DE HONDFOTO

Een foto van een hond en een schattig onderschrift waarin je zegt hoe close je met hem bent, is het azigste ooit. Hoewel deze post net na de bevestiging van zijn relatie met Rihanna kwam, zegt het veel over hoe Drake gezien wil worden. Hij wil dat meisjes weten hoe gevoelig hij is en hoe groot zijn capaciteit om lief te hebben is. Meisjes houden van honden. Het enige waar we meer van houden, is hartjesogen-emoji onder foto’s van honden zetten. Het is herkenbaar, want ook jij hebt een Tinderfoto waarop je met het huisdier van je ouders poseert.

4) DE DRAMAQUEENFOTO

Naast een kinderlijke, gevoelige ziel, is Drake een dramaqueen. Een van zijn hobby’s is het onnodig lang rekken van beefs, een andere is net doen alsof hij beroemde vrouwen date om controverse te veroorzaken. Hij weet dat hij met elke nieuwe nepdate een shitstorm kan ontketenen, zeker als het een splijtzwam als Taylor Swift betreft. Dit is de vicieuze cirkel waar Drake in vastzit: hij is op zoek naar liefde, maar hij vindt het zelden, en dus doet hij alsof hij aandacht krijgt. Als liefhebber van drama en aandacht, kan ik mij hier wel in vinden.

5) DE BFF-FOTO

Hier zie je Drakes dorst in volle glorie. Hij praat zoveel over eenzaamheid dat als hij eindelijk iemand vindt om vrienden mee te zijn, hij zich zal vastklampen aan diegene en nooit meer loslaat. De enige andere persoon op aarde die ooit op deze manier naar French Montana heeft gekeken is French Montana’s moeder, die French Montana ooit negen maanden in haar lichaam droeg voordat ze hem eruit perste.

6) DE ‘MEET THE PARENTS’-FOTO

Zie die overdreven lach. Als dit geen dorst is, weet ik het niet meer. Hij wil zijn (op dat moment) potentiële liefde tonen dat hij een familieman is. Dat hij echt zijn best doen. Alsjeblieft, hou van hem, hij kan niet terug naar de tijd dat hij alleen op zijn ongerepte sofa in zijn ongerepte mansion zat, te doen alsof hij Tony Montana is. Hij wil gewoon heel graag iemand die zijn grote lepel wil zijn als hij zijn lievelingsfilm kijkt ( You’ve Got Mail, die hij zo vaak heeft gezien dat hij hem van achter naar voor letterlijk mee kan praten).

7) De J-LO-FOTO

Tot slot de foto die op duizend ‘ga van haar af’-tweets kon rekenen. Waar J-Lo verloren gaat in Drakes omhelzing, kijkt Drake, zoals gewoonlijk, recht in de camera.

Misschien is dat alles wat we moeten weten, over Drake en over onszelf. Hunkering naar liefde is menselijk. Je zorgen maken over hoe je op anderen overkomt is dat ook. In wezen zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Wat Drake zou moeten doen is de lens naar binnen richten. Zijn muziek is immers het best en meest herkenbaar als het introspectief is. Dat is de les die we leren van Drake en zijn Instagram: dat we ook zelf onze blik naar binnen moeten richten.