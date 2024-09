Fans zijn boos op ‘s werelds grootste christelijke rockband omdat ze op cruise gaan

Beeld: Jesus Freak Cruise



DC Talk is de Kanye West meets Foo Fighters van de christelijke rock en rapwereld. De Encyclopedie van Hedendaagse Christelijke Muziek omschrijft de in 1987 opgerichte groep als “de meest populaire openlijk christelijke muziekact aller tijde”. De band won in het verleden vier grammy’s voor het Beste Rock Gospel album.

Het is zestien jaar geleden dat Toby McKeehan, Michael Tait, en Kevin Max Smith nummers opvoerden als Word 2 The Father en Can I Get A Witness.

Dus toen vorige week bekend werd dat de band met een belangrijke aankondiging zou komen, begonnen de fans te bidden dat het om een nieuw album of tour zou gaan.

De hoop veranderde gisteren in teleurstelling toen de band liet weten deel uit zullen maken van de Jesus Freak Cruise, een vijfdaagse Caribische cruise met tickets tussen de 699 en 2000 dollar.

Op de social media-kanalen vierden de financieel arme fans hun frustraties bot, omdat zij niet het geld hebben om hun helden te zien en ook andere christelijke acts als Newsboys, Finding Favour, en Capital Kings, op de cruise die in juli volgend jaar vanuit Miami vertrekt.

Groepslid Kevin Max gaf een reactie op zijn Facebook-pagina:

“Vanuit het dctalk kamp: ‘We wilden iets aan jullie teruggeven, iets intiems en speciaals. Intiemer dan een arenatour ooit zou kunnen zijn. We kijken er erg naar uit. Wie weet wat de toekomst brengt’.”

Toby McKeehan heeft zijn excuses aan de fans aangeboden en vertelt hoe het idee tot stand is gekomen. “Iemand kwam naar ons toe met het idee. Het leek ons iets moois en intiems. We hebben zo vaak “Nee” gezegd tegen een reunie, en dit keer hebben we eindelijk eens “JA” gezegd. Het was een enorme uitdaging om iedereen aan boord te krijgen, en agenda’s matchend te krijgen. Het spijt me als we mensen teleurstellen. Dat was nooit onze intentie.”

