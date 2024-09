‘s Werelds eerste kunstmatig gekweekte kipvinger is nu een feit

Memphis Meats, een tech-startup gelegen aan de Amerikaanse Westkust, kondigde afgelopen week aan te starten met de productie van ’s werelds eerste ‘schone’ kippen-en eendenvlees. En dan hebben ze het niet over het badderen van jouw vleugeltjes en filetjes.

Het vlees, dat aan de wereld werd getoond op een persconferentie, wordt zo genoemd omdat het wordt gemaakt van zelfreproducerende cellen, zonder dat daar ook maar één dood dier aan te pas is gekomen. Het wordt ook wel ‘ontwikkeld’ vlees of zelfs ‘reageerbuisvlees’ genoemd. David Kay, bedrijfsanalist bij Memphis Meats, vertelt MUNCHIES het volgende: “We waren ontzettend enthousiast dat we eindelijk dit nieuws met de wereld konden delen. We zijn al een aantal maanden in de weer met deze kipvinger. Ook hadden we nog een gerecht geïnspireerd op canard à l’orange. Het was heerlijk.”

Kay laat nog weinig los over hoe de toekomst eruit gaat zien. “We zijn bezig met de ontwikkeling van meerdere pluimveeproducten, maar daar kunnen we nog niet teveel over kwijt. Wat we wel kunnen zeggen is dat we varianten op Amerikaanse klassiekers willen lanceren, zoals de kipvingers.”

Cannard à l’orange. Foto’s door Memphis Meats.

Memphis Meats kwam afgelopen jaar al in het nieuws door de lancering van ’s werelds ‘schoonste’ gehaktbal, gemaakt van rundercellen. De ballen zorgden voor flink wat commotie omdat ze bijna 1000 euro per stuk zouden kosten. Kay legt uit dat de prijs van het schone vlees het grootste dilemma is voor het bedrijf. “De afgelopen tijd zijn er op dit vlak enorme sprongen gemaakt. Wanneer we voor het eerst de markt op gaan zullen we een vrij exclusief product aanbieden, maar wanneer we eenmaal de productie hebben opgeschaald verwachten we dat we snel kunnen concurreren met traditioneel geproduceerd vlees.”

Memphis Meat is opgericht door drie wetenschappers – Uma Valeti, Nicholas Genovese en Will Clem – en heeft inmiddels al ruim 3 miljoen aan donaties binnengeharkt. ’s Werelds eerste kunstmatige hamburger werd in augustus 2013 al onthuld door wetenschappers van de Universiteit van Maastricht. Zij haalden destijds stamcellen uit een koe.



Gefrituurde kip. Foto’s door Memphis Meats

Memphis Meats vertelt MUNCHIES dat het met hun technologie de smaak, textuur en voedingswaarde van het vlees kan beïnvloeden. Ook is het lab-gekweekte vlees een antwoord op “de problemen met het klimaat, dierenwelzijn en de volksgezondheid” die zijn verbonden aan de huidige vleesproductie. Die problemen zijn wereldwijd, maar Memphis Meats’ missie is dat ook: “Ik kan hier niet teveel over uitweiden aangezien we met tal van partijen nog in gesprek zijn, maar zowel de economische als de sociale dilemma’s met de huidige vleesproductie spelen niet alleen in de VS. We streven naar een wereldwijde productie. Hoe dat er precies uit gaat zien kan ik nog niet vertellen.”

Op de vraag waarom bedrijven gespecialiseerd in kunstmatig gekweekt vlees zich vaak eerst focussen op de productie van rundvlees, terwijl kip het meest gegeten stuk vlees in de VS is, zegt Kay het volgende: “Er zijn bepaalde technologische hobbels die wij deze keer hebben weten te overwinnen, vandaar dat dit zo’n grootse onthulling is. Ik kan natuurlijk alleen namens ons bedrijf spreken en zou ook niet weten waarom anderen hierin nooit stappen hebben gezet. ”

Maar voordat je overenthousiast wordt: je tanden in een stukje labvlees zetten kan op z’n vroegst pas in 2021. De kosten zijn het grootste probleem. “Het doel is om [labvlees] op den duur zelfs goedkoper te maken dan traditioneel geproduceerd vlees,” aldus Kay. “Maar dat zal nog niet het geval zijn in 2021. Ook daar gaan weer een aantal jaren overheen.”

En ook de vraag of Memphis Meats van plan is zijn producten te introduceren bij een exclusieve restaurants – zoals Impossible Foods heeft gedaan met zijn plantaardige burger – blijft onbeantwoord: “We voeren daar nog steeds gesprekken over. We hebben veel verschillende opties, dus het hangt van meerdere factoren af.”

Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog even moeten wachten voordat we bij de KFC kunnen genieten van een emmer ‘schone’ laboratorium-kip. We komen er wel.