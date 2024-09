Therapeutische gifjes van felgekleurde naakte mannetjes

Bij de naam Zolloc gaat waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. De animator uit New York is een ware meester in het maken van loopende gifjes die consequent zeer bevredigend zijn. Toch heeft hij zijn gifjes nog naar een kwetsbaarder niveau weten te slepen. De laatste tijd is hij aan het experimenteren met fellere kleuren en complexere structuren – zoals bijvoorbeeld haar en planten – waardoor het geheel een soort kleurentherapie wordt

Gezien de vrolijke kleuren zou je niet zeggen dat er donkere gedachtes achter de gifjes schuilen. “Ik heb altijd mijn gevoelens in mijn werk gestopt,” vertelt hij aan Creators. “Het is mijn manier om met situaties om te gaan. Een groot deel van mijn werk gaat over depressie en ik zie het als een vorm van therapie.” Op die manier deelt Zolloc zijn emotionele momenten van eenzaamheid en onzekerheid, maar dan wel verpakt in de bewegingen van miniatuurpoppetjes, planten en een heleboel handen.

Bekijk het werk van Zolloc hieronder:

Volg de instagrampagina van Zolloc om op de hoogte te blijven van zijn gifjes.