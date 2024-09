We keken de duurste videoclips ooit om te zien of ze het geld waard waren

Er was een tijd dat de muziekindustrie zoveel geld had, dat ze geen idee hadden wat ze ermee moesten. Naast dat er een groot deel direct in de neusgaten van de labelbazen verdween, ging er ook wat geld naar artiesten. Hoe denk je anders dat Led Zeppelin drie jaar lang een privévliegtuig kon charteren? Het duidelijkste teken dat de muziekindustrie ooit schathemeltje rijk was, waren de videoclips die er in het begin van de jaren negentig gemaakt werden. Maar zijn die clips het geld wel waard? En hoe ziet een video van tien miljoen euro eruit? Dit zijn de tien duurste clips ooit gemaakt.



BACKSTREET BOYS – “LARGER THAN LIFE” (1999)

Kosten: €1,8 miljoen (tegenwoordig €2,6 miljoen)

Het meest decadente in de clip: Als er een video is die de obsessie van de jaren negentig met alles dat lijkt op iets uit de toekomst echt omvat, dan is het Larger Than Life van de Backstreet Boys. De clip komt uit dezelfde vijver als I Want You Back van ‘N Sync. Maar terwijl Justin Timberlake als slecht geklede astronaut doelloos door een ruimtestation danste, kroop Larger Than Life over de hoofden van andere jaren negentig boybandvideo’s om de jaren negentig boyband video te worden. Robotpakken? Fucking grote ruimteschepen? Hoverboards? Breakdancende robots? Mannen zonder shirt? Meisjes? Explosies? Man, deze video had alles. One Direction kan wel stoppen. Hun bekendste video is letterlijk het equivalent van vijf vloggers die een reclamefilmpje voor River Island maken. Maar deze shit? Dit is interplanetaire boybandlulz op een ongeëvenaard level.

Was het de moeite waard? Voor een muziekvideo die meer kost van drie flinke huizen is het best verontrustend dat ze geen digitale klok konden bouwen met de correcte spelling van ‘januari’. Maar het was het absoluut waard. Deze video zorgt nog steeds voor kleine straaltjes zweet op mijn voorhoofd als ik bedenk hoe het zou zijn om wakker te worden in een slaapcapsule op een ruimteschip en mijn nieuwe leven begint als ruimtesoldaat samen met de Backstreet Boys.



CELINE DION – “IT’S ALL COMING BACK TO ME NOW” (1996)

Kosten: €1,9 miljoen (tegenwoordig €3 miljoen)

Het meest decadente in de video: Deze is een beetje dramatisch. Om eerlijk te zijn weet ik niet helemaal zeker waarom dit niet gewoon gedaan is met een paar shots van een spookhuis, een hemelbed van Ikea en vijftien kleine kindjes die tegelijk op de flitser van een wegwerpcamera drukken.

Was het de moeite waard? Het ligt eraan wat je zoekt. Als je het leuk vindt om in een foetushouding sentimentele video’s te kijken, terwijl je in de lucht slaat en aan mislukte relaties denkt, zoek dan niet verder. De videoclip is nog erger als je je realiseert dat het concept gejat is van Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, behalve dat die werd gemaakt in 1983, toen het nog acceptabel was om rond te rennen met je handen in je haar.



BRITNEY SPEARS – “TOXIC” (2003)

Kosten: €892.000 (vandaag de dag €1,1 miljoen)

Het meest decadente in de video: Er is geen twijfel over mogelijk: de diamanten die over Britney’s halfnaakte lijf zijn gestrooid. En Britney die bij een halfnaakte man achterop de motor zit, terwijl ze rondgereden wordt om haar bedriegende vriendje te vergiftigen. Later balanceert ze op een gebouw en daarna mept ze een man tegen de grond.

Was het de moeite waard? Elke videoclip kost wat, maar een iconische video is niet in geld uit te drukken.



GUNS N’ ROSES – “ESTRANGED” (1993)

Kosten: €3,5 miljoen (vandaag de dag €5,3 miljoen)

Het meest decadente in de video: Stel: je reist terug in de tijd, naar 1993, en je kijkt in het hoofd van Axl Rose terwijl hij net een lijntje coke neemt. Wat je dan ziet, is deze videoclip. Een spektakel van tien minuten, met gitaren met dubbele hals, limousines, schepen, heli’s en een intense gitaarsolo op Sunset Strip. Op een bepaald moment vliegt er een dolfijn uit een vliegtuig, want waarom de fuck ook niet?

Was het de moeite waard? Dit is een klassiek voorbeeld van zoveel geld uitgeven aan iets dat het bizar wordt. Waarom is de eerste helft alleen livemateriaal? Wat is het nut van het grote landhuis in het midden? Wat hebben dolfijnen ermee te maken? Waarom is het de bedoeling dat het eruitziet alsof Slash op het water staat, maar lijkt het meer alsof een stagiair een slechte versie van iMovie te pakken heeft gekregen? Wat is er aan de hand met het stukje waar Axl langs een olietanker loopt, als een gebroken man aan zee? En vooral: waarom duurt dit gedoe tien minuten?



MISSY ELLIOTT – “SHE’S A BITCH” (1999)

Kosten: € 1,7 miljoen (tegenwoordig €4 miljoen)

Het meest decadente in de video: Er is geen beeld meer alarmerend of iconisch dan het kale hoofd van Missy Elliott dat langzaam uit de inktzwarte oceaan reist, glinsterend en vol met pinnen, alsof het monster van Loch Ness bij de Hells Angels zit.

Was het de moeite waard? Dit is verdomme Missy Elliott man – zij kan doen wat ze wil. Luister, het enige wat ik wil zeggen, is dat ze Missy Elliot de ruimte in moeten sturen zodat ze contact kan maken met aliens. Het voortbestaan van de mensheid hangt er vanaf.



MARIAH CAREY – “HEARTBREAKER (FT JAY Z)” (1999)

Het meest decadente in de video: Aangezien we het hier over Mariah hebben, ben ik verbaasd dat ze in deze video niet gewoon vijf minuten heen en weer rolt op een stapel bontjassen. In de plaats daarvan danst ze een beetje rond in een cinema in denim jeans.

Was het de moeite waard? Ik snap waarom deze video zo belangrijk is – er zit een zekere nostalgiefactor in. Het nummer zelf is ook niet slecht. Maar of het de prijs van een klein eiland waard is, betwijfel ik. Zeker als Jay Z niet eens de moeite neemt om te stoppen met lachen om zijn reflectie in de spiegel.



THE ROLLING STONES – “LOVE IS STRONG” (1994)

Kosten: €900.000 (tegenwoordig €1.3 miljoen)

Het meest decadente in de video: The Rolling Stones paraderen in een miniatuurversie van New York. Een beetje als King Kong, maar dan met oude mannen in de plaats van een enorme, woeste gorilla. Wat is griezeliger? Reageer in de comments.

Was het de moeite waard? Weet je nog, als je vroeger geld kreeg van je ouders om even een boodschapje te doen, en je het wisselgeld stiekem hield? Dat is ongeveer wat er hier gebeurd moet zijn. De band beweert dat ze een miljoen dollar uitgaven, terwijl je meteen ziet dat dit niet het geval is. Waarom is de kwaliteit anders zo slecht? Het lijkt gefilmd met een antieke camera, en het decor lijkt van karton. Waarom zingt Mick Jagger “you make me hard”, terwijl hij over zijn borst blijft wrijven? Ik moet kotsen.



MICHAEL AND JANET JACKSON – “SCREAM” (1995)

Kosten: €6,2 miljoen (tegenwoordig €9,7 miljoen)

Het meest decadente in de video: Ik weet dat we het al gehad hebben over de Backstreet Boys, maar weet je, fuck die guys en hun domme robotvriendjes. Dat was toen, dit is nu. Het is duidelijk dat jaren negentig sciencefictionvideo’s pas echt begonnen met Michael en Janet. Er worden vazen kapotgemaakt: het ultieme teken van decadentie. Arme mensen breken niet expres vazen.

Was het de moeite waard? Kijk naar de matchende kleding, voel het stevige gedreun van de beat, zie hoe Janet Jackson doet alsof ze staand plast. Deze video bevat de beste choreografie sinds Thriller, speelt zich af in een ruimteschip en is zo wit dat je ogen ervan gaan tranen.



KANYE WEST – “STRONGER” (2007)

Kosten: €1,1 miljoen (tegenwoordig €1,2 miljoen)

Het meest decadente in de video: Ik heb geen idee wat er met Kanye gebeurt in de video. Het lijkt alsof de geschiedenis van Japan naar zijn brein wordt geüpload door een gigantische machine. Is dat de reden voor die gekke zonnebril?

Was het de moeite waard? Mijn moeder vertelde een keer dat het fijnste dat ze ooit zag, een fabriek was waar auto’s in elkaar gezet werden door robots. Ik dacht dat ze gek geworden was, maar na het zien van deze video, weet ik precies wat ze bedoelt. Dit geeft meer voldoening dat die keer dat ik ontdekte dat een tennisbal precies in een bus Pringles past.