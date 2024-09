Foto’s die laten zien dat humor in een klein hoekje zit

We publiceerden eerder deze maand al een hele rits foto’s uit het archief van de 68-jarige fotograaf Michael Northrup. Northrup werd geboren in 1948, en schiet al sinds de jaren zeventig rollen vol humoristische en kleurrijke beelden. Zijn werk heeft altijd een ironisch randje, en Northrup zegt dat zijn familie, die “er goed in was om de humor in te zien van tragedie,” hem altijd heeft geïnspireerd.

“Voor mij draait mijn werk om mijn dagelijks leven, de betekenisvolle beelden die ik daaruit kan halen, en de persoonlijke visie die ik geef op die visuele verhalen,” zegt Northrup. Northrup mag dan wel 68 zijn, maar hij blijft met zijn tijd meegaan. Tegenwoordig schiet hij alles op zijn smartphone.

