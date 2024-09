Deze chocoladekoekjes met zeezout laten je beter voelen dan welke drug dan ook

Er zijn momenten waarop zwarte truffels, kaviaar en dure lappen dry-aged vlees op hun plaats zijn. Momenten die vergezeld worden door de duurste fles champagne of wijn. Maar er zijn ook dagen dat je op zoek bent naar iets dat geweldig smaakt, maar een stuk toegankelijker en makkelijker is.

Voor dat soort dagen hebben we koekjes zoals deze. Dit geweldige recept komt van Sydney Kramer, de drijvende kracht achter foodblog Crepes of Wrath en tevens gediplomeerd koekjesmeester. Aan deze koekjes kan je haast niet tippen: zacht van binnen, krokant van buiten en volgeladen met sprinkels, chocolade en flinke brokken zeezout. Ze smaken beter dan de haverkoekjes van je moeder en zien er ook nog mooier uit. We raden je aan om je week te starten met een flinke stapel van deze ronde rakkers.

Een koekje zegt meer dan duizend woorden, en op de redactie is het opvallend stil nu.