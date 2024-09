Thierry Bornier haalt het surrealisme van Chinese rijstvelden naar boven

Thierry Bornier is een Franse landschapsfotograaf die verblindend mooie foto’s van van Chinese landschappen maakt. Zijn foto’s werden al gepubliceerd door National Geographic en hij won vele prijzen met adembenemende luchtfoto’s. Maar zijn pad naar succes was ongewoon. Bornier had jarenlang een carrière in de mode en deed niks met fotografie. Tien jaar geleden was hij nog CEO van een groot modehuis in New York en Shanghai.

“Floating Nets”

Toen besloot hij een jaar pauze te nemen van het modeleven en ging op reis door China. Als een soort dagboek fotografeerde hij zijn reis. Hij had op dat moment geen professioneel doel en wilde gewoon genieten van de landschappen buiten de grote steden die hij al vaker bezocht had voor werk. Het werd uiteindelijk een reis die zijn leven helemaal zou veranderen.

Videos by VICE

“Blue Abstract”

“Desert’s Pearl of Dunhuang”

Toen National Geographic een van zijn foto’s als ‘Foto van de Dag’ selecteerde, begon de Fransman na te denken over wat hij met zijn leven wilde. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat “geld niet alles is,” vertelt hij aan The Creators Project. Hij besloot zich op een carrière als fotograaf te richten en daar drie jaar voor te gaan. Drie jaar werd uiteindelijk tien en het resultaat is een reeks van fantastische foto’s die het Chinese platteland tonen zoals we het nog niet vaak hebben gezien. “Ik geloof dat het leven uit twee zaken bestaat: gevoelens en keuzes,” zegt Bornier. “We moeten keuzes maken in ons leven, goede of slechte, maar het maken van die keuzes is de basis van onze vrijheid.”

“Mosaic of Colors”

In Visions of China, Bornier z’n belangrijkste serie landschapsfoto’s, focust hij op verschillende gebieden in China, maar richt zich vooral op rijstterrassen. Hij kent deze gebieden zo goed dat hij precies weet wanneer het licht er perfect is, zodat de foto’s er ook exact zo uitzien zoals hij ze voor zich zag.

“Pastorale Scenery”

Als landschapsfotograaf is hij natuurlijk afhankelijk van het weer. Vaak moet hij dus wekenlang op dezelfde plaats blijven, of gaat hij uiteindelijk zelfs weg zonder een goede foto. “Maar soms geeft het weer je iets dat je nooit had verwacht en dat kan echt wonderlijk zijn.” Die natuurlijke wonders zijn een belangrijk onderdeel van zijn werk, zegt hij. Hij toont twee van zijn favoriete foto’s als bewijs hiervan. Hij ziet de foto’s als een soort goddelijke giften. Voor hem voelt het ook niet alsof hij ze maakte, maar alsof ze simpelweg aan hem gepresenteerd werden.

“God’s Palette”

De eerste is “God’s Palette”, waar de ondergaande zon de rijstvelden op zo’n manier in het verlicht dat het wel een schilderspalet lijkt. De tweede foto is “Huangshan Falls”. Bornier herinnert zich zijn gesprek met wat oudere, lokale Chinese boeren nadat hij die foto genomen had. Ze vertelden dat dit weersverschijnsel maar één keer in de honderd jaar plaatsvindt. De mannen kwamen al decennia naar het plekje in de hoop het verschijnsel ooit te kunnen zien en nu had Bornier het zelfs kunnen vastleggen. De foto is trouwens totaal niet nabewerkt. En dat is precies wat Bornier graag doet; een natuurlijk fenomeen vastleggen zonder gebruik te maken van lange sluitertijden, nabewerking of effecten. Het is landschapsfotografie op zijn eenvoudigst en ironisch genoeg ook op z’n meest surrealistisch.

“Huangshan Falls”

Bornier woont tegenwoordig in Yunnan, een provincie in China, in de hoop de schoonheid van het Chinese landschap met de wereld te kunnen blijven delen. Klik hier voor meer van zijn werk.