Thijs Boontjes ontdekt Roxeanne Hazes’ grootste geheim in ‘Ballade van de Moord’

Tromgeroffel. Het bloed stroomt onder het doek over de vloer. Wat is hier aan de hand? Enter Thijs Boontjes. Hij loopt in een rode lichtgloed de stripclub binnen en neemt plaats op de bank. De staarwedstrijd kan beginnen want het blijkt dat zijn vrouw, gespeeld door Roxeanne Hazes, hier werkt als barvrouw maar ook als danseres met een pruik. Boontjes lijkt daar niet al te blij mee en al snel komt het tot een confrontatie.

Hoe dit allemaal verder afloopt kun je zelf bekijken in de nieuwe clip van Ballade van de Moord die hier in première gaat. Boontjes en Hazes bezingen hun haat-liefdeverhouding in een moordballade, een genre dat al bestaat sinds de 17e eeuw. Het is vooral een spannend nummer met country- en blueselementen die de oren strelen. De tekst vertelt een vurig verhaal over de gevaren van een groot liefdesgeheim.

Ballade van de Moord is een van de singles op het langverwachte debuutalbum van Thijs Boontjes en zijn orkest.