Jennifer Lopez, neukende katten en andere rare shit die muzikanten op Twitter liken

Je kan veel over je favoriete muzikant leren op Twitter: of ze saai zijn of lulzy, of ze graag ruzie zoeken met andere artiesten, of ze te druk of belangrijk zijn om hun eigen feed te updaten, of wat ze vinden van de naaktselfies van Kim Kardashian. Maar het zijn niet alleen tweets en retweets die je inzicht geven in de belevingswereld van celebs, ook de dingen die ze liken zijn een prima bron van informatie.

Ik ben er oprecht van overtuigd dat ze geen idee hebben dat iedereen kan zien wat ze liken op Twitter. Of misschien zijn ze in de overtuiging dat niemand zo flauw is om erdoorheen te spitten – en weken en weken te scrollen – tot ze iets vinden dat misschien een wenkbrauw doet fronsen of een giechel veroorzaakt. Maar hey, nieuwsflash, beste beroemdheden: ik ben flauw genoeg. En ik kwam erachter dat sommige bekende muzikanten hele vreemde shit liken. Vreemder dan jij, ik of hun publicist ooit voor mogelijk hielden. Hier is wat ik ontdekt heb:

J-LO LIKET DEZE FOTO VAN TWEE KATTEN DIE SEKS HEBBEN



PUTA QUE PARIU AGNALDO

VOCE DISSE QUE ERA SO A CABECINHA pic.twitter.com/EggDQDbeZM — andy (@thexndy) March 1, 2016

Ik ken J-Lo niet persoonlijk, dus ik heb geen idee wat ze allemaal leuk vindt, maar als je me zou vragen een gokje te wagen, zou ik nooit, maar dan ook NOOIT “twee neukende katten” zeggen. Oh ja, als je benieuwd bent wat die tekst die erbij staat betekent: vrij vertaald staat er ‘Holy shit, je zei dat het klein was!’ in het Portugees.

GERI HALLIWELL LIKET EEN ARTIKEL OVER HET VERLIEZEN VAN GEUR

I lost my sense of smell – it was hard not to panic | Julie Bindel http://t.co/UDyy0tDSzl — The Guardian (@guardian) April 27, 2015

Het stuk van Julie Bindel voor The Guardian over die ene keer dat ze niks meer rook is Geri Halliwel goed bijgebleven – Ginger Spice was een van de dertien mensen die het likete op Twitter. Niet zo vreemd, want als je ooit eens op Geri’s Instagram bent geweest (ik wel, heel vaak), dan weet je dat ze 98 procent van haar tijd doorbrengt met cakes bakken. Haar angst om niet meer te kunnen ruiken is dus gewoon gegrond. Sterkte, Geri!

CHER LIKET DEZE FOTO VAN ROTSFORMATIES IN DE VORM VAN EEN OLIFANT

@cher Check out this amazing rock formation! Thought of you as soon as I saw it! pic.twitter.com/ILbdSSQEa5 — Lin (@YHSTLOM62) July 20, 2015

“Kijk deze ongelofelijke rotsformaties!” tweette iemand naar Cher. “Ik moest onmiddellijk aan je denken.” Gek toch? Van alle dingen waar ik Cher mee associeer (permanentjes, Auto-Tune en Las Vegas) is een rotsformatie er geen. Maar als je dan ziet hoe snel ze op ‘like’ klikte, blijkt dat ik er volkomen naast zat. Blijkbaar ken ik Cher helemaal niet.

GENE SIMMONS LIKET EEN ARTIKEL OVER DE FINANCIËLE STAAT VAN EEN CHINESE PAARDRIJCLUB ​

Hong Kong Jockey Club reined in by China slowdown https://t.co/8oip6aRyrk pic.twitter.com/bDvXdNF7j4 — Financial Times (@FT) December 11, 2015



Zoals waarschijnlijk alle normale mensen, dacht ik eerst dat Gene gewoon per ongeluk geklikt had. Maar na een potje Google, bleek dat hij echt en oprecht houdt van paardenraces. Hier is hij te zienop America’s Best Racing toen ze hem “Renpaardliefhebber van de week” noemden.Hier is een video waarin hij uitlegt waarom hij zoveel van paardenraces houdt. Waarom hij geïnteresseerd is in de financiële gezondheid van specifiek deze club in Hong Kong is nogal onduidelijk, maar zijn liefde voor de paardenraces zal wel grenzeloos zijn.

LILY ALLEN LIKET DEZE “IK HAAT CHRIS MARTIN’ TWEET



I hate Chris Martin. — Jalapeno (@FUERTESKNIGHT) February 8, 2016

De schande! Ho, ho de schande. Ik hoef hier verder niet op in te gaan omdat het voor zich spreekt.

A$AP ROCKY LIKET DEZE BELFIE VAN ZOMAAR IEMAND





Ik zou nooit het zelfvertrouwen hebben om een foto van m’n billen op Twitter te zetten, maar nu ik zie dat ik dan kans maak om een like te krijgen van A$AP, zou dat allemaal kunnen veranderen (even terzijde: deze gebruiker had niet eens de officiële A$AP Rocky-account getagged, maar toch wist de rapper de foto te vinden en liken).



LINDSAY LOHAN IS HELEMAAL MEE MET HET LAATSTE NIEUWTJE VAN HAAR MANCHESTER CITY FC

.@21LVA’s greatest hits…



Do you agree with CityTV’s Top Five El Mago goals?



Watch: https://t.co/HUVHNWLpan pic.twitter.com/zdGWijSwXs — Manchester City FC (@MCFC) January 8, 2016



En zo blijkt het dus dat Lindsay Lohan even graag een voetbalwedstrijd kijkt als je vader. Als je me niet gelooft: hier een video die ze leuk vond van David Silva, de rots in de branding bij Man City. Als je dacht dat Lindsay die vanuit haar kamer in Chateau Marmont de beste goals van haar ploeg bekijkt nog niet vreemd genoeg was, weet dan dat ze ook dit stuk over belastingscijfers en een artikel over de prijs van een Zwitsers horloge geliked heeft. You go Glen Coco!

JME VOLGT NIEMAND EN LIKET ENKEL ZIJN EIGEN TWEETS

In the beginning, what would be the point of God doing anything, he already knows what the end result of every action he could ever make is. — Jme (@JmeBBK) March 19, 2015



Voor de meeste mensen is Twitter een manier om met anderen in contact te komen. Voor JME is Twitter een manier om met zichzelf in contact te komen. Van alle vijfhonderd likes die JME ooit uitdeelde op Twitter, is er geen enkele een aanmoedigend knikje naar een beginnende artiest: ze zijn allemaal voor hemzelf.

BOY GEORGE LIKET DEZE LIJST VAN YOGAPOSITIES

Als je ooit meer bewijs wilde van het feit dat Boy George tegenwoordig het tegenovergestelde is van hoe hij midden jaren tachtig was, moet je hem hier maar even zien terwijl hij hartjes dropt op een boel yogaposities die gepubliceerd waren in Men’s Health.

YUNG LEAN LIKET DEZE FOTO VAN EEN OUDE VROUW MET EEN GIGANTISCH BOEK

Woman with books, c. 1940s. pic.twitter.com/aOIO4t6VIJ — Lost In History (@SadHappyAmazing) April 4, 2015

Ik snap de aantrekkingskracht van deze foto niet echt. Ik begrijp dat de vrouw of heel klein is, of de boeken heel groot zijn. Nou en? Ik gok dat Yung Lean high was toen hij deze foto een like gaf, anders kan ik het niet verklaren.