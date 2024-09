Na drie jaar lang geruchten, gefluister en thinkpieces over waar het nieuwe album van Rihanna toch bleef, was-ie daar eind vorige week dan eindelijk: Anti, een album met meesterlijke popliedjes zoals Kiss it Better en Consideration, waarmee ze aantoont dat ze zich niet anders hoeft voor te doen dan wie ze is.

Maar als een kind dat ter aarde komt in een gezin dat net in scheiding ligt, kwam de LP binnen in een crisisstaat – Anti vliegt het internet over als een gevangen vogel in een te klein kooitje. Eerst werd het verkeerd geüpload op Tidal, toen snel weer verwijderd van Tidal, daarna opnieuw geüpload op Tidal om zo te voorkomen dat er illegale kopieën werden gemaakt van de eerste en verkeerde versie op Tidal. Wat een topper is die Tidal toch!

Deze week werd duidelijk welk effect Jay Z’s tragikomische streamingservice had op de verkoop van Anti; vanaf morgen kan je het album fysiek in huis halen, maar in die eerste paar dagen werden er volgens Billboard niet meer dan 460 albums verkocht in de VS. Natuurlijk is dat cijfer nog niet representatief voor de echte populariteit of opbrengst – en bovendien, dankzij Rihanna’s 25 miljoen dollar Samsung-deal heeft één miljoen gebruikers het album al gratis gekregen. Voor de rest van de wereld was het al in volle overvloed te streamen. Als je het zo bekijkt is het album dus wel al platina gegaan, maar niet in Adele-stijl WHOA-platina; meer meeeeh-platina op z’n Jay Z’s.

Ondanks de orgie aan multinationaldeals, gratis downloads en streams heeft bijna niemand het album via Tidal gekocht in de eerste 24 uur. Daardoor is Anti op nummer 27 in de Amerikaanse Billboard-hitlijst terechtgekomen, berekend op vier miljoen streams en dus 460 verkochte albums; weggeefacties van een telefoonmaatschappij tellen ze niet mee.

Misschien is dit wel het begin van een nieuw, niet-traditioneel tijdperk in de muziekindustrie, eentje waarbij het aantal verkochte albums minder dan één procent uitmaakt van de opbrengsten van een album; alhoewel het succes van Adele natuurlijk laat zien dat zo’n tijdperk nog behoorlijk ver weg is. Maar een kakelvers popalbum van Rihanna zou het in de eerste dagen in principe beter moeten doen dan de verkoop van iemand als Kreayshawn, toch? Ik bedoel, zelfs Robin Thicke’s Paula ging harder en kwam hoger binnen in de charts. Dat… dat betekent dat Anti minder goed ging dan al deze dingen…

HG SCHIMMELSPRAY

Zeg gerust wat je wil over schimmelspray, maar als je het nodig hebt, dan heb je het ook echt nodig. Wanneer je het echt nodig hebt, is er geen betere aankoop dan HG’s schimmelspray, verkrijgbaar via Amazon, waar het trouwens de nummer één bestseller van de schimmelverwijderaars is. Het doet pijn om te zeggen – ik vind Consideration echt een fijn nummer – maar met meer dan 1.784 vijfsterrenreviews is er momenteel bijna zeker meer vraag naar HG’s spray dan naar kopietjes van Rihanna’s Anti.

DVD’S VAN BEN AFFLECK EN J-LO’S GIGLI

Heb je ooit Ben Affleck willen zien als sentimentele maffiagozer? Ben Affleck die laptops stukgooit en ‘SUCK MY DICK DOT COM!’ roept? Heb je ooit willen zien hoe Jennifer Lopez haar benen spreidt terwijl ze ‘It’s turkey time! Gobble, Gobble! zegt? Wil je al deze dingen zien in een film die 6% krijgt op Rotten Tomatoes? Dan moet je misschien de dvd van de in 2003 uitgekomen film Gigli kopen.

KOPJES KOFFIE DIE DAGELIJKS IN DE CAFES OP HET REMBRANDTPLEIN WORDEN VERKOCHT

We gingen eens polsen bij de koffiebarren naast ons kantoor, en vroegen aan het personeel hoeveel kopjes koffie ze elke dag verkopen. Wel, laten we stellen dat zelfs de kleinste zaakjes bijdragen aan een hoog percentage rommelige stoelgang in het centrum van Amsterdam. Ga er zelf ook eens langs! De koffieverkoop doet het in ieder geval beter dan Rihanna’s album tot nu toe.

HET TIJDSCHRIFT BOERENVEE

Meer dan 10.000 lezers onder hobbyboeren, pluimveefanatiekelingen, paardenconsulenten, dierenartsen en voedingsspecialisten. Dat betekent dat Boerenvee zo’n tien keer meer wordt verkocht dan het nieuwe album van Rihanna. Als dit de jaren negentig waren, was Boerenvee Limp Bizkit.

ALLE MAGAZINES DIE RIHANNA OP DE COVER HADDEN STAAN

En dan zeggen ze dat print dood is!

EEN PAKKET MET DUIZEND NAAISETJES VOOR NOODGEVALLEN

Hoewel dit pakket nog niet verkocht is op eBay, kunnen we ervan uitgaan dat wanneer het onvermijdelijk toch gebeurt, we weer een stapje verder zijn in het ontrafelen van de wereldwijde naald-en-draadepidemie. En als de deal wordt gesloten, zal eBay-gebruiker ‘transformtraining’ meer naaisetjes hebben dan dat er Anti-albums zijn verkocht. Ga zo voort, dappere strijder.

DE BIOGRAFIE VAN DEZE PERSOON UIT GEORDIE SHORE

Serieus, een biografie van iemand die amper een kwart eeuw oud is en enkel bekend door haar verschijning in de Britse realityshow Geordie Shore gaat lekkerder dan de verkoop van Anti? Wacht, wacht, oordeel niet té snel – het boek verhaalt zowel over haar bewogen tienerjaren als over de échte waarheid van Gaz Beadle en zijn pastinaakvormige lu…

Weet je wat, laat maar. De grap stopt hier. Hoe heeft dit ‘boek’ in godsnaam meer kopieën kunnen verkopen dan Rihanna’s Anti in de eerste paar dagen? Tidal, wat heb je in hemelsnaam aangericht?